De asemenea, românul a terminat sezonul pe poziția a patra în clasamentul general final, după cele 7 etape, egalându-și cea mai bună performanță individuală în European, obținută în 2023.

La bordul unei Škoda Fabia RS Rally2 și cu Francesca Maior în dreapta, pilotul Napoca Rally Academy a început în forță Rally Six Cities North of Portugal, câștigând prima probă specială, disputată vineri seară la Guimarães.

Simone Tempestini, campion european la echipe pentru al doilea an consecutiv

La finalul celor 17 probe, desfășurate pe o distanță de aproape 200 de kilometri, echipajul tricolor a înregistrat timpul de 2:08:10,5, în timp ce victoria i-a revenit letonului Mārtiņš Sesks, care a încheiat raliul în 2:05:42,1.

Pe lângă victoria din prima probă, Tempestini a mai obținut două clasări pe podium, pe probele cu numărul 9 și 17, ultima fiind Power Stage, care i-a adus puncte suplimentare în clasament.

„A fost un raliu frumos, ne-am bucurat de fiecare kilometru și încheiem fericiți acest sezon. Cred că puteam obține mai mult, însă totul face parte din joc și așa a fost să fie. Pornim încrezători spre sezonul viitor și cred că ne putem seta un obiectiv mai îndrăzneț”, a declarat campionul absolut al României din ultimii 10 ani.

Astfel, după 7 etape, pilotul de la Napoca Rally Academy a strâns un total de 72 de puncte și s-a clasat pe locul 4 în clasamentul final, fiind depășit doar de Teemu Suninen (135 de puncte), Miko Marczyk (103 puncte) și Andrea Mabellini (98 de puncte). Acesta a mai avut un rezultat asemănător la finele sezonului 2023.

Totodată, a contribuit decisiv la câștigarea titlului de către MRF Tyres, echipa sa din campionat, pentru al doilea an consecutiv, aducând cel mai mare număr de puncte. Echipa producătorului indian a strâns 233 de puncte, în timp ce pe locul secund s-a clasat The Racing Factory – Motorsport Solution, cu 135 de puncte, iar pe locul trei a încheiat Lancia Corse HF, cu 129 de puncte.