Clubul care ia cu asalt Balonul de Aur: delegație de peste 20 de persoane trimisă la Londra!

În ceea ce privește titlul de cel mai bun fotbalist al anului, lupta pare mai echilibrată ca niciodată. Lamine Yamal, Kylian Mbappe și Harry Kane sunt considerați marii favoriți din acest an.

Barcelona trimite o delegație uriașă la Balonul de Aur 2026

Barcelona, care vine tocmai după eșecul din El Clasico împotriva lui Real Madrid (1-2), va trimite o delegație numeroasă la Londra pentru gala de diseară. Peste 20 de persoane din cadrul clubului catalan vor fi prezente la Londra, anunță Mundo Deportivo.

Ziarul catalan scrie că toți nominalizații pentru premiile de la Balonul de Aur își vor face apariția la gală.

De la echipa masculină vor fi prezenți Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Rodri și Joan Garcia. Yamal și Cubarsi candidează atât pentru Balonul de Aur, cât și pentru Kopa Trophy, premiul acordat celui mai bun tânăr jucător al anului.

Din echipa feminină, Barcelona va fi reprezentată la Londra de Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Ewa Pajor, Vicky López, Clara Serrajordi și Pere Romeu. În plus, echipa feminină a Barcelonei este nominalizată la premiul pentru cel mai bun club al anului.

Pe lângă jucătorii și antrenorii amintiți, din delegația Barcelonei vor mai face parte președintele Joan Laporta, vicepreședinții Rafa Yuste și Elena Fort, dar și alte persoane din conducere, cum ar fi Xavi Puig, Xavier Berniol, Deco, Bojan Krkic, Alejandro Echevarria, Marc Vives și Enric Masip.