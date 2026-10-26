Clubul care ia cu asalt Balonul de Aur: delegație de peste 20 de persoane trimisă la Londra!

Clubul care ia cu asalt Balonul de Aur: delegație de peste 20 de persoane trimisă la Londra! Fotbal extern
SPORT.RO
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Gala Balonului de Aur este programată diseară, de la ora 22:00, la Londra. Vom afla numele celor mai buni fotbaliști din sezonul trecut.

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Balonul de Aurfc barcelonaJoan Laporta Lamine YamalPau CubarsiJoan GarciaRodri
Din articol

În ceea ce privește titlul de cel mai bun fotbalist al anului, lupta pare mai echilibrată ca niciodată. Lamine Yamal, Kylian Mbappe și Harry Kane sunt considerați marii favoriți din acest an.

Barcelona trimite o delegație uriașă la Balonul de Aur 2026

Barcelona, care vine tocmai după eșecul din El Clasico împotriva lui Real Madrid (1-2), va trimite o delegație numeroasă la Londra pentru gala de diseară. Peste 20 de persoane din cadrul clubului catalan vor fi prezente la Londra, anunță Mundo Deportivo.

Ziarul catalan scrie că toți nominalizații pentru premiile de la Balonul de Aur își vor face apariția la gală.

De la echipa masculină vor fi prezenți Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Rodri și Joan Garcia. Yamal și Cubarsi candidează atât pentru Balonul de Aur, cât și pentru Kopa Trophy, premiul acordat celui mai bun tânăr jucător al anului.

Din echipa feminină, Barcelona va fi reprezentată la Londra de Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Ewa Pajor, Vicky López, Clara Serrajordi și Pere Romeu. În plus, echipa feminină a Barcelonei este nominalizată la premiul pentru cel mai bun club al anului.

Pe lângă jucătorii și antrenorii amintiți, din delegația Barcelonei vor mai face parte președintele Joan Laporta, vicepreședinții Rafa Yuste și Elena Fort, dar și alte persoane din conducere, cum ar fi Xavi Puig, Xavier Berniol, Deco, Bojan Krkic, Alejandro Echevarria, Marc Vives și Enric Masip.

  • Joan Laporta, alături de Dani Olmo, Lamine Yamal și Pau Cubarsi, la Balonul de Aur 2024 / Foto: Getty Images

Lista nominalizaţilor pentru Balonul de Aur (masculin)

  • Jude Bellingham (Real Madrid, Anglia)
  • Pau Cubarsi (Barcelona, Spania)
  • Marc Cucurella (Chelsea, apoi Real Madrid, Spania)
  • Ousmane Dembélé (PSG, Franţa)
  • Luis Diaz (Bayern München, Columbia)
  • Bruno Fernandes (Manchester United, Portugalia)
  • Gabriel (Arsenal, Brazilia)
  • Erling Haaland (Manchester City, Norvegia)
  • Harry Kane (Bayern München, Anglia)
  • Achraf Hakimi (PSG, Maroc)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia)
  • Lamine Yamal (Barcelona, Spania)
  • Sadio Mané (Al-Nassr, Senegal)
  • Marquinhos (PSG, Brazilia)
  • Lautaro Martinez (Inter Milano, Argentina)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid, Franţa)
  • Nuno Mendes (PSG, Portugalia)
  • Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
  • Michael Olise (Bayern München, Franţa)
  • João Neves (PSG, Portugalia)
  • William Pacho (PSG, Ecuador)
  • Julian Quiñones (Al-Qadsiah, Mexic)
  • Declan Rice (Arsenal, Anglia)
  • Rodri (Manchester City, apoi Barcelona, Spania)
  • Fabian Ruiz (PSG, Spania)
  • William Saliba (Arsenal, Franţa)
  • Ferran Torres (Barcelona, apoi PSG, Spania)
  • Dayot Upamecano (Bayern München, Franţa)
  • Vinicius Junior (Real Madrid, Brazilia)
  • Vitinha (PSG, Portugalia)
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