Portarul elvețian nu a convins în actuala stagiune, iar conducerea campioanei Italiei caută de mai mult timp un nou titular între buturi.

Yann Sommer, aproape de revenirea la Basel

Potrivit jurnaliștilor de la Tuttomercatoweb, Sommer este așteptat să semneze cu FC Basel începând cu 1 iulie.

Ar fi o revenire emoționantă pentru goalkeeperul elvețian, care s-a format la Basel și a evoluat pentru club, cu mici pauze, între 2003 și 2014.

În urmă cu mai bine de un deceniu, Borussia Monchengladbach plătea nouă milioane de euro pentru transferul său.

Sommer a bifat 170 de meciuri pentru Basel, perioadă în care a primit 170 de goluri și a păstrat poarta intactă în 64 de partide.

Cifrele lui Yann Sommer în acest sezon

În actuala stagiune, Yann Sommer a bifat:

42 de meciuri;

42 de goluri primite;

19 partide fără gol încasat;

3.780 de minute jucate.

În Serie A, elvețianul a disputat 32 de partide și a reușit 15 clean sheet-uri.

De-a lungul carierei, Sommer a mai evoluat pentru Grasshopper Club Zurich, FC Vaduz și Bayern Munich.

Cea mai mare cotă de piață a portarului a fost de 13 milioane de euro, în perioada în care evolua la Borussia Monchengladbach.