Selecționerul României urmează să plece în Belgia, unde va face investigații suplimentare, pentru a se asigura că poate continua activitatea la cel mai înalt nivel.

Giovanni Becali a vorbit despre starea tehnicianului și susține că acesta este optimist și hotărât să revină cât mai repede.

Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Mi-a răspuns la mesaje”

Selecționerul, ajuns la 80 de ani, s-a confruntat cu complicații medicale încă de la finalul lui 2025, dar și cu o gripă severă.

Din acest motiv, a fost nevoit să își anuleze deplasarea în Antalya, unde mai multe echipe românești erau în cantonament.

„Am auzit că Lucescu este mai bine. Merge pentru încă un control, își ia niște măsuri. Probabil are și o presiune din partea familiei. A fost foarte optimist când mi-a răspuns la mesaje.

Vrea să fie bine și să iasă cât mai repede. E un stres imens, e vorba de barajul pentru Campionatul Mondial. Este ultimul lui vis”, a spus Becali, la Fanatik.

Pentru România urmează însă cea mai importantă perioadă. „Tricolorii” vor juca pe 26 martie, în deplasare, cu Turcia, iar, în cazul unei victorii, pe 31 martie vor întâlni câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.