Iute ca săgeata! Ea este Jaelynne Knighton, „prințesă" la proba de sprint

Atletism
Are doar 19 ani și deja atrage toate privirile.

Jaelynne KnightonsprintUniversity of Central Oklahoma
Născută pe 19 februarie 2007, Jaelynne Knighton este legitimată la University of Central Oklahoma. Studentă în anul întâi, ea concurează în probele de sprint scurt, în special 60 și 200 de metri. 

La 19 ani este prințesă” la proba de sprint

În liceu, la Seminole High School, a reușit timpi de 12,49 secunde la 100 m și 26,90 secunde la 200 m, performanțe care i-au adus recrutarea la nivel universitar.

Primele concursuri din NCAA Division II au reprezentat un pas important în adaptarea la nivelul superior. În decembrie 2025 a alergat 60 m în 8,14 secunde, iar în ianuarie 2026 a înregistrat 27,93 secunde la 200 m, clasându-se în top 10 al echipei sale.

