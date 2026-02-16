După victoria contra lui FCSB din Bănie, scor 1-0, Universitatea Craiova și-a consolidat prima poziție și s-a distanțat la 4 puncte de Rapid, care a pierdut în această etapă pe terenul Farului, 1-3. Oltenii așteaptă și meciul lui Dinamo de azi contra celor de la Unirea Slobozia.

Emil Săndoi: "N-am văzut-o niciodată pe Rapid ca o pretedentă la titlu. Craiova are cea mai bună echipă"

Emil Săndoi (60 de ani), fostul jucător și antrenor al Craiovei, crede că Filipe Coelho are la dispoziție cel mai bun lot din Superliga și o exclude pe Rapid din lupta la titlu.

"O victorie mare și meritată pentru Craiova. A fost echipa mai bună. Assad a avut o execuție fantastică la gol și mă bucur pentru el pentru că a trecut printr-o perioadă mai grea. Importante sunt cele trei puncte. FCSB deja a rămas în spate, nici nu știu dacă mai pot prinde play-off-ul. Rămânem pe primul loc, iar eu am spus încă de dinaintea începerii campionatului că avem cea mai bună echipă de campionat și nu întâmplător rămânem pe primul loc.

Noi, din punct de vedere defensiv, am făcut o partidă bună. În cea mai parte a timpului am reușit să anihilăm punctele lor forte. Bîrligea a mai avut câteva ocazii. Olaru, niciuna. Cisotti, o singură minge aruncată în careu rezolvată de ai noștri. Noi am profitat de o lipsă de viteză pe linia de fund la Graovac, la acea acțiune a lui Assad.

Nu știu de ce, dar n-am văzut-o niciodată pe Rapid ca o pretendentă la câștigarea titlului. Chiar dacă au făcut niște transferuri importante în perioada de întrerupere, dar parcă le lipsește ceva în comparație cu noi", a spus Emil Săndoi, după ce a asistat la meciul Universitatea Craiova - FCSB 1-0.