Cristi Chivu își pune mâinile în cap înaintea derby-ului cu AS Roma

Inter Milano a confirmat că Hakan Calhanoglu a suferit o întindere musculară la coapsa dreaptă, ceea ce înseamnă că internaţionalul turc al echipei antrenate de Cristian Chivu va rata derby-ul de sâmbătă împotriva formaţiei AS Roma, scrie site-ul Football Italia.

Mijlocaşul a fost indisponibil pentru meciul câştigat luni cu 5-3 lui Udinese, iar Inter a confirmat gravitatea accidentării sale marţi după-amiază.

"Calhanoglu a efectuat în această dimineaţă controale medicale la Institutul Clinic Humanitas din Rozzano. Analizele au evidenţiat o întindere musculară la nivelul adductorului coapsei drepte. Starea sa va fi evaluată în zilele următoare", a anunţat campioana Italiei într-un comunicat.

După cum au relatat mai multe surse, inclusiv La Gazzetta dello Sport şi Sky, acest lucru înseamnă că fotbalistul va rata următoarea partidă a lui Inter, pe Stadio Olimpico.

Calhanoglu, în vârstă de 32 de ani, a marcat două goluri în patru apariţii în toate competiţiile din acest sezon, punându-şi amprenta pe victoriile nerazzurrilor cu Monza şi Cagliari.

Chivu i-a titularizat pe Nicolo Barella, Henrih Mhitarian şi Piotr Zielinski în meciul cu Udinese, în timp ce Aleksandar Stankovic şi Curtis Jones au intrat pe teren din postura de rezerve în repriza a doua.

Calhanoglu tocmai a început al şaselea său sezon la Inter. Contractul jucătorului în vârstă de 32 de ani pe San Siro expiră la finalul actualei stagiuni, în iunie 2027. El a marcat 52 de goluri şi a oferit 39 de pase decisive în 216 apariţii pentru formaţia lombardă, scrie Agerpres.