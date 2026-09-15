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Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a învins luni seara, pe teren propriu, scor 5-3, pe Udinese, în etapa a patra din Serie A, după ce oaspeții au condus cu 2-0.

Inter Milano - Udinese 5-3 după 0-2 în minutul 16

La Milano, oaspeţii au deschis scorul în minutul 9, prin James Abankwah, iar după şapte minute Ekkelenkamp a majorat avantajul friulanilor la 2-0.

Băieții lui Chivu au redus din diferenţă prin Carlos Augusto, în minutul 26, şi au egalat în minutul 35, când a înscris Barella.

A fost 2-2 la pauză, dar Marcus Thuram a adus în avantaj gazdele, cu reuşita sa din minutul 57. Zece minute mai târziu Pio Esposito a făcut 4-2, înscriind din careu. Bonny a trimis şi el mingea în plasă, în minutul 79, iar tabela a fost închisă de Idrissa Gueye, în minutul 90: Inter Milano – Udinese 5-3.

Echipa lui Chivu are patru victorii din patru etape şi, cu 12 puncte, e pe locul secund în clasament, după AS Roma, care are golaverajul mai bun.

Echipa lui Chivu, cu bune și cu rele

După remontada cu Udinese, tehnicianul român a fost notat cu 6,5 de Tuttomercatoweb:

”OK, Inter câștigă și demonstrează pentru a nu știu câta oară caracter și capacitatea de a nu se lăsa descurajată de greșeli, dar apărarea dă motive de îngrijorare. Prea multe goluri primite, prea multe momente de neatenție și o abordare care stârnește discuții. Între timp, însă, echipa obține 3 puncte și câștigă timp pentru a remedia ceea ce nu merge bine”.