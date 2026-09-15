Gigi Becali și Mihai Stoica, în dezacord: ”Pur și simplu, a fost decizia lui!”

Ploieștenii au deschis scorul după doar trei minute, prin N'Lundulu. ”Lupii” au profitat de o greșeală comisă la mijlocul terenului de Karlo Muhar. Totuși, până în minutul 24, FCSB a reușit să întoarcă rezultatul. Ofri Arad a marcat de la punctul cu VAR, iar Korenica l-a învins pe Zima, după o gafă a ploieștenilor. În minutul 66, Malula a stabilit scorul final.

FCSB a efectuat două modificări la pauza meciului. Eddy Gnahore și Joao Paulo au intrat în locul lui Karlo Muhar și al lui Ofri Arad.

Dacă schimbarea lui Muhar se poate explica prin faptul că mijlocașul croat abia ajuns la FCSB a greșit la primul gol al ploieștenilor și a primit și cartonaș galben în prima repriză, înlocuirea lui Ofri Arad a fost neașteptată. Israelianul a avut o prestație bună și a transformat și penalty-ul prin care FCSB a egalat.

Totuși, Gigi Becali a mărturisit că nu a fost deloc încântat de jocul israelianului. Mihai Stoica l-a contrazis însă pe patronul de la FCSB și a transmis că, în opinia sa, Arad a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor.

”Schimbarea lui Arad a fost pur și simplu decizia lui Gigi. Nu i-a plăcut. Sunt păreri și păreri. Mie mi s-a părut cel mai bun jucător al nostru, dar nu contează asta”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.