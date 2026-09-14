După ce a pierdut 1-2 cu Real Madrid în primul meci din noul sezon UEFA Champions League, Inter revine în campionat, unde o întâlnește pe Udinese luni seară, de la 21:45, pe ”Giuseppe Meazza”, în etapa #4.

Cristi Chivu, gata de o premieră la Inter!

Publicația italiană TuttoMercatoWeb a scris înainte de meci că Inter ar putea să-l titularizeze pentru confruntarea cu Udinese pe John Stones, marcând, astfel, o premieră.

Cotat la 12 milioane de euro de site-urile de specialitate, englezul a semnat în această vară un contract până în 2028 cu Inter. A plecat de la Manchester City din postura de jucător liber de contract.

Până acum, Stones a bifat 45 de minute cu Real Madrid, din postura de rezervă, în UCL, 22 de minute cu Cagliari și 15 minute cu Monza, în Serie A.

Cum ar putea arăta primul ”11” aliniat de Chivu cu Udinese, conform TMW

Martinez - Akanji, Stones, Bastoni - Diouf, Sucic, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto - Lautaro Martinez, Thuram.

TMW ridică și două semne de întrebare: Pio Esposito poate intra în locul lui Lautaro sau Thuram, iar la mijloc Chivu poate roti între Sucic și Zielinski. Dimarco revine în lot, dar sursa menționată susține că Augusto are șanse mai mari să înceapă titular.