Cristi Chivu a fost direct la conferința de presă înaintea meciului cu AC Milan: „E un nenorocit”

Cristi Chivu a subliniat că rezultatul din acest „Derby della Madonnina” va fi extrem de important pertu restul sezonului și pentru moralul echipei sale pe mai departe.
Partida Inter - AC Milan, din runda 12 de Serie A, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Cristi Chivu: „Fotbalul e un nenorocit atât de mare”
Cristi Chivu a fost întrebat despre punctele tari și slăbiciunile lui Inter și a oferit un răspuns în stilul caracteristic.
„Până vine Crăciunul, sperați să înțelegeți complet punctele forte și slăbiciunile echipei dumneavoastră, sau deja le-ați identificat pe toate?”.
„Fotbalul e un nenorocit atât de mare încât se schimbă de la duminică la duminică. Eu prefer să o iau meci cu meci, pentru că doar atât poate fi în controlul meu deplin.
Dacă mă gândesc prea departe în viitor, nu fac decât să-mi irosesc energia. Iar când rămân fără energie, îmi pierd și luciditatea, iar asta mă face să devin trist. Și n-aș vrea ca băieții mei să mă vadă trist”, a spus Cristi Chivu înaintea meciului cu AC Milan.
„Nerazzurri” au 24 de puncte în clasament și se află la egalitate cu AS Roma și AC Milan. Cristi Chivu are patru victorii din tot atâtea meciuri în Champions League, iar Inter este una dintre puținele echipe cu maximum de puncte din cea mai tare competiție europeană.