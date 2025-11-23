Cristi Chivu a fost direct la conferința de presă înaintea meciului cu AC Milan: „E un nenorocit”

Cristi Chivu a subliniat că rezultatul din acest „Derby della Madonnina” va fi extrem de important pertu restul sezonului și pentru moralul echipei sale pe mai departe.

Partida Inter - AC Milan, din runda 12 de Serie A, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cristi Chivu: „Fotbalul e un nenorocit atât de mare”



Cristi Chivu a fost întrebat despre punctele tari și slăbiciunile lui Inter și a oferit un răspuns în stilul caracteristic.

„Până vine Crăciunul, sperați să înțelegeți complet punctele forte și slăbiciunile echipei dumneavoastră, sau deja le-ați identificat pe toate?”.

