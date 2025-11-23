Cristi Chivu a fost direct la conferința de presă înaintea meciului cu AC Milan: „E un nenorocit”

Cristi Chivu a fost direct la conferința de presă &icirc;naintea meciului cu AC Milan: &bdquo;E un nenorocit&rdquo; Serie A
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter va juca derby-ul cu AC Milan în această etapă din Serie A.

TAGS:
cristi chivuAC MilanSerie AInter
Din articol

Cristi Chivu a subliniat că rezultatul din acest „Derby della Madonnina” va fi extrem de important pertu restul sezonului și pentru moralul echipei sale pe mai departe.

Partida Inter - AC Milan, din runda 12 de Serie A, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cristi Chivu: „Fotbalul e un nenorocit atât de mare”

Cristi Chivu a fost întrebat despre punctele tari și slăbiciunile lui Inter și a oferit un răspuns în stilul caracteristic.

„Până vine Crăciunul, sperați să înțelegeți complet punctele forte și slăbiciunile echipei dumneavoastră, sau deja le-ați identificat pe toate?”.

„Fotbalul e un nenorocit atât de mare încât se schimbă de la duminică la duminică. Eu prefer să o iau meci cu meci, pentru că doar atât poate fi în controlul meu deplin.

Dacă mă gândesc prea departe în viitor, nu fac decât să-mi irosesc energia. Iar când rămân fără energie, îmi pierd și luciditatea, iar asta mă face să devin trist. Și n-aș vrea ca băieții mei să mă vadă trist”, a spus Cristi Chivu înaintea meciului cu AC Milan.

„Nerazzurri” au 24 de puncte în clasament și se află la egalitate cu AS Roma și AC Milan. Cristi Chivu are patru victorii din tot atâtea meciuri în Champions League, iar Inter este una dintre puținele echipe cu maximum de puncte din cea mai tare competiție europeană.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: &bdquo;Urmează o perioadă mai lungă de recuperare&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu a transmis un mesaj clar &icirc;naintea derby-ului cu AC Milan
Cristi Chivu a transmis un mesaj clar înaintea derby-ului cu AC Milan
Chivu r&acirc;de cu gura p&acirc;nă la urechi: rivala Juventus s-a făcut de r&acirc;s &icirc;n Italia
Chivu râde cu gura până la urechi: rivala Juventus s-a făcut de râs în Italia
Filippo Galli l-a &bdquo;citit&rdquo; pe Chivu &icirc;nainte de Derby della Madonnina: &bdquo;Va face asta&rdquo;
Filippo Galli l-a „citit” pe Chivu înainte de Derby della Madonnina: „Va face asta”
ULTIMELE STIRI
Iuliu Mureșan, săgeți către fosta conducere a lui CFR Cluj: &bdquo;Louis Munteanu e &icirc;n scădere foarte mare&rdquo;
Iuliu Mureșan, săgeți către fosta conducere a lui CFR Cluj: „Louis Munteanu e în scădere foarte mare”
Gafa incredibilă făcută de Real Madrid &icirc;n timpul omagiului pentru Diogo Jota: &rdquo;Regretăm ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat!&rdquo;
Gafa incredibilă făcută de Real Madrid în timpul omagiului pentru Diogo Jota: ”Regretăm ce s-a întâmplat!”
Nu se mai termină problemele pentru Neymar! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu starul brazilian
Nu se mai termină problemele pentru Neymar! Ce s-a întâmplat cu starul brazilian
Paul Pogba a revenit pe teren! Francezul a debutat la AS Monaco
Paul Pogba a revenit pe teren! Francezul a debutat la AS Monaco
FCSB, ironizată după 1-1 cu Petrolul: &rdquo;Toate echipele zic &lsquo;Hai să luăm puncte&rsquo; c&acirc;nd joacă &icirc;mpotriva lor!&rdquo;
FCSB, ironizată după 1-1 cu Petrolul: ”Toate echipele zic ‘Hai să luăm puncte’ când joacă împotriva lor!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Chivu r&acirc;de cu gura p&acirc;nă la urechi: rivala Juventus s-a făcut de r&acirc;s &icirc;n Italia

Chivu râde cu gura până la urechi: rivala Juventus s-a făcut de râs în Italia

Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor

Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor

Gigi Becali, dobor&acirc;t, distrus: ce a putut să zică după FCSB &ndash; Petrolul

Gigi Becali, doborât, distrus: ce a putut să zică după FCSB – Petrolul

Fotbalistul călcat &icirc;n picioare de Becali: &bdquo;Distruge tot jocul!&ldquo;

Fotbalistul călcat în picioare de Becali: „Distruge tot jocul!“

Coman, de nerecunoscut: situație &icirc;ngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Coman, de nerecunoscut: situație îngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce rom&acirc;nul a fost huiduit de un stadion &icirc;ntreg

Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce românul a fost huiduit de un stadion întreg



Recomandarile redactiei
Iuliu Mureșan, săgeți către fosta conducere a lui CFR Cluj: &bdquo;Louis Munteanu e &icirc;n scădere foarte mare&rdquo;
Iuliu Mureșan, săgeți către fosta conducere a lui CFR Cluj: „Louis Munteanu e în scădere foarte mare”
Gafa incredibilă făcută de Real Madrid &icirc;n timpul omagiului pentru Diogo Jota: &rdquo;Regretăm ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat!&rdquo;
Gafa incredibilă făcută de Real Madrid în timpul omagiului pentru Diogo Jota: ”Regretăm ce s-a întâmplat!”
Paul Pogba a revenit pe teren! Francezul a debutat la AS Monaco
Paul Pogba a revenit pe teren! Francezul a debutat la AS Monaco
Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce rom&acirc;nul a fost huiduit de un stadion &icirc;ntreg
Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce românul a fost huiduit de un stadion întreg
Nu se mai termină problemele pentru Neymar! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu starul brazilian
Nu se mai termină problemele pentru Neymar! Ce s-a întâmplat cu starul brazilian
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Souffl&eacute;? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! &rdquo;Regele&rdquo; va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Rom&acirc;nul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga Rom&acirc;niei la AC Milan! Anunțul italienilor
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat &icirc;n presa italiană după debutul cu AS Roma: &rdquo;Cel mai bun!&rdquo; Reacția fotbalistului rom&acirc;n
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
CITESTE SI
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: &bdquo;Urmează o perioadă mai lungă de recuperare&rdquo;

stirileprotv Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina

stirileprotv Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina

Putin ameninDupă ploi și ninsori la munte, vremea se &icirc;ncălzește &icirc;n Rom&acirc;nia. Prognoza meteo p&acirc;nă pe 30 noiembrieță cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: &bdquo;Poate fi baza unei soluții definitive&rdquo;

stirileprotv Putin ameninDupă ploi și ninsori la munte, vremea se încălzește în România. Prognoza meteo până pe 30 noiembrieță cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!