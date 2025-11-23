Cristi Chivu a transmis un mesaj clar înaintea derby-ului cu AC Milan

Cristi Chivu este în fața unui alt test important pe banca lui Inter din acest sezon. Este vorba despre derby-ul cu AC Milan.
Partida Inter - AC Milan, din runda 12 de Serie A, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Ce a spus Cristi Chivu înainte de „Derby della Madonnina”
Antrenorul român a vorbit despre importanța acestui meci cu AC Milan la conferința de presă premergătoare partidei din Serie A.
Cristi Chivu a subliniat faptul că „Derby della Madonnina” nu este o partidă oarecare, iar pe lângă cele trei puncte puse în joc, Inter ar putea câștiga și foarte multă încredere pentru restul sezonului.
„Va fi un meci diferit pentru că este captivant, este transmis în întreaga lume și există o mare rivalitate, nu doar datorită istoriei și tradiției, ci și datorită a ceea ce reprezintă aceste echipe la nivel internațional.
Dar va fi un meci unic, pentru care va trebui să ne pregătim cât mai bine putem, pentru că există întotdeauna trei puncte de câștigat. Înțelegem cât de mult le pasă fanilor noștri, cât de mult își doresc o victorie”, a declarat Cristi Chivu, citat de Tutto Mercato Web.
„Nerazzurri” au 24 de puncte în clasament și se află la egalitate cu AS Roma și AC Milan. Cristi Chivu are patru victorii din tot atâtea meciuri în Champions League, iar Inter este una dintre puținele echipe cu maximum de puncte din cea mai tare competiție europeană.