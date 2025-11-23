Cristi Chivu a transmis un mesaj clar înaintea derby-ului cu AC Milan

Cristi Chivu este în fața unui alt test important pe banca lui Inter din acest sezon. Este vorba despre derby-ul cu AC Milan.

Partida Inter - AC Milan, din runda 12 de Serie A, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Ce a spus Cristi Chivu înainte de „Derby della Madonnina”



Antrenorul român a vorbit despre importanța acestui meci cu AC Milan la conferința de presă premergătoare partidei din Serie A.

Cristi Chivu a subliniat faptul că „Derby della Madonnina” nu este o partidă oarecare, iar pe lângă cele trei puncte puse în joc, Inter ar putea câștiga și foarte multă încredere pentru restul sezonului.