Inter - AC Milan se joacă LIVE TEXT pe Sport.ro, iar echipa lui Cristi Chivu intră în duel din postura de lider în Serie A, la egalitate cu AS Roma.

Înaintea marelui meci, Filippo Galli, legenda lui AC Milan, l-a analizat pe antrenorul român și a explicat ce așteaptă de la Inter în confruntarea cu formația lui Massimiliano Allegri.

Filippo Galli: „Chivu va alege echilibrul. Cred că îl bagă pe Zielinski”

Invitat la emisiunea „Tutti in gioco” de pe DAZN, Galli a discutat despre opțiunile tactice ale lui Chivu. Marele fost fundaș al Milanului este convins că Inter va aborda partida cu maximă prudență.

„Cred că în final Chivu va opta pentru Zielinski. Are poate un pic mai puțină calitate decât Sucic, dar aduce echilibru, reacție rapidă după pierderea mingii și asta e esențial pentru Inter. Milan apără jos, cu blocul compact, iar Inter are jucători care pot face diferența în spații înguste, nu doar Lautaro”, a spus Galli.

Galli a avertizat că Milan ar putea avea probleme dacă va coborî prea mult linia defensivă: „Nu aș vrea să văd cum Inter le pune un ‘cal troian’ în careu. Nerazzurrii au jucători obișnuiți să joace între linii și să lovească exact acolo unde e cel mai periculos.”

Inter are unul dintre cele mai bune atacuri din Serie A, cu 26 de goluri marcate, în timp ce Milan, când are toți titularii disponibili, rămâne o echipă extrem de solidă în defensivă.

„Inter marchează mult și creează multe ocazii, Milan primește greu goluri. Diferența o va face stilul. Inter presează, Milan așteaptă jos. Chivu știe asta și va încerca să rupă echilibrul prin calitatea jucătorilor săi între linii”, a mai spus italianul.

Cristi Chivu trăiește primul său Derby della Madonnina din postura de antrenor principal. Românul are un start excelent pe banca lui Inter, cu 14 victorii, un egal și patru înfrângeri în 19 meciuri, plus un parcurs perfect în grupele Champions League (4 victorii din 4).