Neașteptat! Cristi Chivu este lăudat în Italia: „Mai bun decât Simone Inzaghi”

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu are un start complicat de sezon cu Inter.

Inter a începutul noua stagiune din Serie A cu două înfrângeri și o victorie, iar Cristi Chivu este sub lupa italienilor.

Cu toate acestea, formația antrenată de fostul fundaș a debutat cu dreptul în Champions League, acolo unde s-a impus cu 2-0 în casa lui Ajax, în prima rundă a competiției.

Cristi Chivu este și lăudat în Italia: „Mai bun decât Simone Inzaghi”

După ce a preluat echipa în urma plecării lui Simone Inzaghi, comparațiile dintre Chivu și tehnicianul italian au apărut. 

Simone Inzaghi a fost la cârma „nerazzurrilor” timp de patru sezoane, în care a câștigat un Scudetto, două Cupe și trei Supercupe ale Italiei. Astfel că, lui Chivu îi e foarte greu să fie considerat peste tehnicianul plecat la Al-Hilal în această vară.

Cu toate acestea, jurnalistul Sandro Sabatini a surprins prin declarația lui și a dezvăluit că îl consideră pe Cristi Chivu mai bun decât Simone Inzaghi.

Sabatini a apreciat replica dată de Interul românului în meciul cu Ajax, după două înfrângeri la rând.

„Am de gând să spun ceva care s-ar putea să-i facă pe fani să se încrunte: dar, în opinia mea, Chivu este mai bun decât Simone Inzaghi. 

Și spun asta pentru că, într-un moment de mare dificultate, a reacționat ca un antrenor grozav. Și atunci nu este doar ceea ce pare a fi, ci este și un antrenor care creează o mare empatie, are grupul de partea lui și este capabil să gestioneze o situație de tranziție care nu este ușoară.”, a spus jurnalistul italian.

Ce urmează pentru Interul lui Chivu după victoria cu Ajax din UCL

Pentru Inter urmează meciul din campionat cu Sassuolo de duminică seară, de la ora 21:45, de pe ”Giuseppe Meazza”. Partida va conta pentru etapa #4 din primul eșalon al Italiei.

Ultima întâlnire dintre cele două echipe a avut loc în a 35-a rundă din stagiunea precedentă, moment în care Sassuolo s-a mpus cu 1-0, grație reușitei lui Armand Lauriente din minutul 20.

În clasament, Inter se situează pe poziția 11 cu trei puncte. După trei etape, echipa din Milano a bifat o singură victorie, cea din prima etapă cu Torino (5-0).

