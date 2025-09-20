Neașteptat! Cristi Chivu este lăudat în Italia: „Mai bun decât Simone Inzaghi”

Inter a începutul noua stagiune din Serie A cu două înfrângeri și o victorie, iar Cristi Chivu este sub lupa italienilor.

Cu toate acestea, formația antrenată de fostul fundaș a debutat cu dreptul în Champions League, acolo unde s-a impus cu 2-0 în casa lui Ajax, în prima rundă a competiției.



Cristi Chivu este și lăudat în Italia: „Mai bun decât Simone Inzaghi”

După ce a preluat echipa în urma plecării lui Simone Inzaghi, comparațiile dintre Chivu și tehnicianul italian au apărut.

Simone Inzaghi a fost la cârma „nerazzurrilor” timp de patru sezoane, în care a câștigat un Scudetto, două Cupe și trei Supercupe ale Italiei. Astfel că, lui Chivu îi e foarte greu să fie considerat peste tehnicianul plecat la Al-Hilal în această vară.

Cu toate acestea, jurnalistul Sandro Sabatini a surprins prin declarația lui și a dezvăluit că îl consideră pe Cristi Chivu mai bun decât Simone Inzaghi.

Sabatini a apreciat replica dată de Interul românului în meciul cu Ajax, după două înfrângeri la rând.

„Am de gând să spun ceva care s-ar putea să-i facă pe fani să se încrunte: dar, în opinia mea, Chivu este mai bun decât Simone Inzaghi.

Și spun asta pentru că, într-un moment de mare dificultate, a reacționat ca un antrenor grozav. Și atunci nu este doar ceea ce pare a fi, ci este și un antrenor care creează o mare empatie, are grupul de partea lui și este capabil să gestioneze o situație de tranziție care nu este ușoară.”, a spus jurnalistul italian.

