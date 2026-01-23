FC Botoșani a reușit să-l convingă pe brazilian să revină în campionatul nostru până în vară, sub formă de împrumut de la Sheriff Tiraspol. Valeriu Iftime a confirmat mutarea.



Cel mai probabil, Leo Grozavu a fost ”cheia” pentru această mutare. Cei doi au mai colaborat și în trecut, la Poli Iași, unde sud-americanul a avut evoluții foarte bune.



Luis Phelipe este noul jucător al lui FC Botoșani



Iftime a dezvăluit că Phelipe nu va fi la dispoziție antrenorului pentru meciul cu Universitatea Craiova de sâmbătă. Acesta va ajunge abia vineri la Botoșani pentru a semna contractul, urmând să se alăture noilor săi colegi, cel mai probabil, după această partidă.



”Da, într-adevăr, azi (n.r. - vineri), Luis Phelipe va ajunge la Botoșani. Vom negocia și foarte probabil vom și semna. Luis Phelipe nu va putea juca în meciul cu Universitatea Craiova, dar ne bazăm pe el pentru restul sezonului”, a spus Iftime, potrivit Digi Sport.



FC Botoșani este pe locul patru în Superligă, cu 38 de puncte, și rămâne una dintre surprizele primei părți de sezon, chiar dacă a bifat patru meciuri la rând fără victorie în campionat.



În următoarea etapă, moldovenii se vor deplasa la Craiova pentru duelul cu Universitatea, după care vor urma alte două meciuri tari, cu Oțelul (acasă) și FCSB (deplasare).

