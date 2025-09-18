Prima repriză a fost una echilibrată, dar Marcus Thuram a deschis scorul în minutul 41, cu capul, din centrarea lui Lautaro Martinez. Tot Thuram a marcat și în debutul reprizei secunde, tot cu capul, tot din centrarea lui Lautaro Martinez.

Antonio Paganin: ”Chivu preia controlul lui Inter!”

Astfel, Inter a obținut primele puncte în faza principală Champions League, iar Cristi Chivu a fost lăudat în presa italiană, după ce, în ultimele zile, italienii s-au îndoit de viitorul antrenorului pe banca nerazzurrilor.

Antonio Paganin, fostul fundaș lateral al lui Inter, a fost impresionat de antrenorul român.

”Inter a depășit cu brio un mic moment de dificultate în prima repriză, dar mi-a plăcut cum a gestionat situația Chivu. Din punct de vedere fotbalistic, echipa se poate descurca mai bine, dar între timp a venit o victorie.

Chivu a comunicat foarte bine, preia controlul echipei. Pentru un antrenor nu este ușor să gestioneze un vestiar, dar tehnicianul român încearcă să ofere o identitate într-un mediu care venea după multe dificultăți”, a spus Antonio Paganin, conform TuttoMercatoWeb.

Reacția lui Cristi Chivu după Ajax - Inter 0-2



"Pio Esposito este un jucător care merită toate laudele, pentru că se antrenează bine și ceea ce face. În această seară este prima sa victorie în Champions League, la vârsta lui, a făcut cu adevărat un meci bun.



De la început, am spus că am patru atacanți puternici care dau totul pentru această echipă. Când un atacant marchează, se distrează, dar Pio merită toate laudele astăzi pentru că a jucat la același nivel timp de 90 de minute. Sunt mulțumit de intrarea lui Bonny și de cele două goluri ale lui Thuram.



Am dat dovadă de maturitate. Echipa este acolo și înțelege momentele. Este întotdeauna important să începi bine. Maturitatea lor, faptul că am petrecut cea mai mare parte a meciului în jumătatea lor de teren.



Le-am luat punctele forte și nu ne-au pus niciodată în pericol. Acesta este Inter, o echipă cu experiență, caracter și cu dorința de a-și reveni după recenta perioadă de declin. Fac tot ce pot să strălucească, băieții sunt cu adevărat excepționali”, a spus Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com.

