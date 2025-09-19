A văzut ce a spus Cristi Chivu și nu s-a putut abține: „Imbecililor care vorbesc”

A văzut ce a spus Cristi Chivu și nu s-a putut abține: &bdquo;Imbecililor care vorbesc&rdquo;
Cristi Chivu a fost criticat în urma unei declarații făcute după înfrângerea cu Juventus.

Inter a pierdut în ultima rundă din Serie A, scor 3-4, derby-ul cu Juventus. Întâlnirea dintre Khephren Thuram și Marcus Thuram a fost una dintre atracțiile acestui duel.

A văzut ce a spus Cristi Chivu și nu s-a putut abține: „Imbecililor care vorbesc”

În finalul meciului, în care cei doi frați Thuram au marcat, Marcus a fost văzut zâmbind chiar dacă „nerazzurrii” au pierdut duelul. 

Acest moment a stârnit controversă în Italia, iar în momentul în care Chivu a fost întrebat despre acest aspect, antrenorul român a evitat să comenteze: „Terminați cu astea, nu mai căutați controverse”, a spus Cristi Chivu. 

Presa din Italia a criticat felul în care a răspuns Chivu, dar Antonio Cassano i-a dat dreptate antrenorului român. 

„Imbecililor care vorbesc doar ca să se afle în treabă le pun următoarea întrebare: Să se schimbe Chivu doar pentru că cineva a făcut o greșeală?

Un idiot a îndrăznit să spună că Thuram n-ar fi trebuit să râdă alături de fratele său. Eu m-aș fi dus la conferință și aș fi spus: Cine are tupeul să spună lucrurile astea? Sunteți niște nemernici”, a spus Antonio Cassano, conform presei din Italia.

Ce urmează pentru Interul lui Chivu după victoria cu Ajax din UCL

Pentru Inter urmează meciul din campionat cu Sassuolo de duminică seară, de la ora 21:45, de pe ”Giuseppe Meazza”. Partida va conta pentru etapa #4 din primul eșalon al Italiei.

Ultima întâlnire dintre cele două echipe a avut loc în a 35-a rundă din stagiunea precedentă, moment în care Sassuolo s-a mpus cu 1-0, grație reușitei lui Armand Lauriente din minutul 20.

În clasament, Inter se situează pe poziția 11 cu trei puncte. După trei etape, echipa din Milano a bifat o singură victorie, cea din prima etapă cu Torino (5-0).

