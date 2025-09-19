Inter a pierdut în ultima rundă din Serie A, scor 3-4, derby-ul cu Juventus. Întâlnirea dintre Khephren Thuram și Marcus Thuram a fost una dintre atracțiile acestui duel.



A văzut ce a spus Cristi Chivu și nu s-a putut abține: „Imbecililor care vorbesc”



În finalul meciului, în care cei doi frați Thuram au marcat, Marcus a fost văzut zâmbind chiar dacă „nerazzurrii” au pierdut duelul.

Acest moment a stârnit controversă în Italia, iar în momentul în care Chivu a fost întrebat despre acest aspect, antrenorul român a evitat să comenteze: „Terminați cu astea, nu mai căutați controverse”, a spus Cristi Chivu.

Presa din Italia a criticat felul în care a răspuns Chivu, dar Antonio Cassano i-a dat dreptate antrenorului român.



„Imbecililor care vorbesc doar ca să se afle în treabă le pun următoarea întrebare: Să se schimbe Chivu doar pentru că cineva a făcut o greșeală?

Un idiot a îndrăznit să spună că Thuram n-ar fi trebuit să râdă alături de fratele său. Eu m-aș fi dus la conferință și aș fi spus: Cine are tupeul să spună lucrurile astea? Sunteți niște nemernici”, a spus Antonio Cassano, conform presei din Italia.

