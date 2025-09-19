”Nerazzurrii” se află pe locul 11 în clasamentul din Serie A cu trei puncte înregistrate în primele trei etape. Inter a învins-o pe Torino cu 5-0 în prima etapă, dar a pierdut cu Udinese (1-2) și cu Juventus (3-4) în următoarele două runde.



Miercuri seară a avut loc și debutul lui Chivu pe bancă la ”masa bogaților”. În prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League, Inter a învins-o cu 2-0 pe Ajax în deplasare, pe ”Johan Cruyff Arena”.



”Cristi Chivu, la naționala României?” Răspuns categoric



Ioan Andone, fost mare internațional român, a fost întrebat dacă îl vede pe Cristi Chivu pe banca echipei naționale de fotbal a României. Andone a negat și a evidențiat că tehnicianul putea însă să ajungă la Rapid, în urma unor negocieri.



”(n.r. Îl vedeti pe Cristi Chivu la naţională?) Nu cred că vine! El putea acum să vină. Putea să vină la Rapid, că am înţeles că au fost negocieri cu Rapid şi n-a acceptat”, a spus Ioan Andone, potrivit as.



”(n.r. Îl vedeţi pe Chivu să se bată la Champions League?) Greu de crezut. E altceva, e altceva, cu Chivu, aşteptăm să vedem. Mi-aş dori să-l văd în finală, asta mi-aș dori eu, ca român, ca fost fotbalist.



(n.r. Să ia titlul în Italia?) Ar fi ideal, dar Napoli e foarte tare. Încă nu poţi să spui de un stil Chivu. Eu cred că s-a impus, nu pot să spun ce stil are încă, dar cred că s-a impus. Nu a antrenat atât de mult să fac o comparatie, ci vedem după primul an”, a mai spus Andone.



Pentru Inter urmează meciul cu Sassuolo de duminică seară, de la ora 21:45, din etapa #4 din Serie A. Meciul va avea loc pe ”Giuseppe Meazza”.

