După două eșecuri înregistrate în Serie A, 1-2 vs. Udinese și 3-4 vs. Juventus, care i-ar fi putut periclita viitorul lui Cristi Chivu pe banca ”nerazzurrilor”, Inter a reușit în cele din urmă să câștige un meci.



Trupa din Milano s-a deplasat pe ”Johan Cruyff Arena” pentru duelul cu Ajax din UEFA Champions League. Cu un Marcus Thuram într-o formă maximă, Inter s-a impus cu 2-0 și a obținut trei puncte la ”masa bogaților”.



Ce urmează pentru Interul lui Chivu după victoria cu Ajax din UCL



Pentru Inter urmează meciul din campionat cu Sassuolo de duminică seară, de la ora 21:45, de pe ”Giuseppe Meazza”. Partida va conta pentru etapa #4 din primul eșalon al Italiei.



Ultima întâlnire dintre cele două echipe a avut loc în a 35-a rundă din stagiunea precedentă, moment în care Sassuolo s-a mpus cu 1-0, grație reușitei lui Armand Lauriente din minutul 20.



În clasament, Inter se situează pe poziția 11 cu trei puncte. După trei etape, echipa din Milano a bifat o singură victorie, cea din prima etapă cu Torino (5-0).



Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Cristi Chivu după victoria din UEFA Champions League



”S-a terminat! Inter a câștigat pe Johan Cruyff Arena, cu Marcus Thuram, ca de obicei, decizând meciul cu o lovitură de cap în fiecare repriză. Chivu pune în spate eșecurile cu Udinese și Juve din Serie A”, a scris Gazzetta dello Sport.

