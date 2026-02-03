Clubul din „Ștefan cel Mare” l-a legitimat pe Beckett Elijah, un fotbalist american în vârstă de 20 de ani, care a evoluat ultima dată în Danemarca.



Potrivit platformei Federației Române de Fotbal, Dinamo l-a transferat pe Elijah Beckett de la Aalborg BK. Mutarea nu a fost anunțată oficial de club, însă apare înregistrată în sistemul FRF, ceea ce confirmă legitimarea jucătorului.



Al patrulea transfer al iernii la Dinamo! „Câinii” au adus un american



Despre Beckett Elijah există foarte puține informații publice. Americanul, născut în 2005, nu a jucat pentru prima echipă a lui Aalborg, iar pe site-urile de specialitate nu sunt disponibile date clare nici măcar despre postul pe care evoluează.



Cel mai probabil, Dinamo l-a adus pentru echipa a doua, unde va fi monitorizat, urmând ca, în funcție de evoluții, să poată face pasul spre lotul pregătit de Zeljko Kopic.



Elijah Beckett este al patrulea jucător transferat de Dinamo în acest mercato de iarnă, după Valentin Țicu (Petrolul), Matteo Duțu (Milan Futuro) și Ianis Târbă (juniorii Celtei Vigo).

