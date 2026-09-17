Sâmbătă, de la ora 19:00, Inter va juca pe Stadio Olimpico împotriva celor de la AS Roma. Va fi o confruntare între singurele echipe din Serie A cu punctaj maxim după primele patru etape și o încercare a echipei lui Cristi Chivu de a străpunge apărarea lui Gian Piero Gasperini care până acum a încasat un singur gol.

John Stones, fundașul lui Inter, s-a accidentat și lipsește o lună

În săptămâna jocului, Cristi Chivu a primit și o veste proastă. Inter nu îl va avea la dispoziție pe John Stones (32 de ani), fundașul central care s-a accidentat în etapa trecută, la 5-3 contra lui Udinese.

Într-un comunicat emis joi, Inter a anunțat că Stones a fost diagnosticat cu o leziune musculară la nivelul coapsei. Tuttomercatoweb scrie că englezul ar urma să lipsească de pe teren aproximativ o lună.

Stones ar urma să fie din nou după pauza pentru meciurile echipelor naționale, în săptămâna 10-17 octombrie, când Inter va juca două meciuri de campionat, cu Parma și Bologna, dar și unul de Champions League, cu Club Brugge.

Fotbalist cu 6 titluri în Premier League și o Ligă a Campionilor în palmares, Stones a ajuns în această vară la Inter, liber de contract, după 10 ani petrecuți la Manchester City sub comanda lui Pep Guardiola.

Stones a jucat până acum în 4 meciuri la Inter, însă a fost titular doar la duelul cu Udinese, cel în care s-a accidentat.