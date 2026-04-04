Liderul campionatului o va întâlni pe AS Roma duminică, 5 aprilie, într-un duel important pentru lupta la titlu.

Înaintea partidei, presa din Italia a analizat deciziile pe care le-ar putea lua antrenorul Cristi Chivu și posibila formulă de start a nerazzurrilor.

La momentul redactării acestui articol, Inter ocupă primul loc în Serie A, cu 69 de puncte. Pe poziția secundă se află AC Milan, la șase puncte distanță, în timp ce Napoli completează podiumul cu 62 de puncte. Como este pe locul patru, cu 57 de puncte, iar Juventus și AS Roma au câte 54 de puncte și închid top 6.

Cum ar putea arăta primul „11” așezat de Chivu

Chivu are două absențe importante pentru duelul cu Roma. Carlos Augusto este suspendat după cartonașul galben primit în etapa trecută, iar fundașul Yann Bisseck nu este refăcut complet după o problemă musculară la coapsa dreaptă.

În schimb, tehnicianul român primește trei vești bune înaintea meciului. Henrikh Mkhitaryan a revenit după accidentarea musculară suferită în duelul cu Atalanta și s-a antrenat normal cu echipa.

Hakan Calhanoglu a scăpat de emoții după problema avută la echipa națională a Turciei, iar Lautaro Martinez este pregătit să revină în primul „11” după ce a ratat ultimele cinci meciuri de campionat.

Jurnaliștii italieni susțin că Inter ar putea evolua într-un sistem cu trei fundași centrali: Akanji, Acerbi și Bastoni. Pe benzi ar urma să apară Dumfries și Dimarco, iar la mijloc Barella, Calhanoglu și Zielinski. Mkhitaryan ar putea începe pe bancă.

În atac, Lautaro Martinez este sigur de locul său, iar marele semn de întrebare rămâne partenerul din ofensivă. Marcus Thuram nu traversează cea mai bună perioadă, însă rămâne favorit pentru titularizare, în fața tânărului Francesco Pio Esposito.