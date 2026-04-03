Inter este foarte aproape să cucerească titlul în Italia sub comanda lui Cristi Chivu

„Nerazzurrii” sunt lideri în Italia și se află la șase, respectiv șapte puncte de principalele urmăritoare AC Milan și Napoli.

Șefii lui Inter, ședință cu Chivu și jucătorii

Cu toate că este pe primul loc, Inter traversează o perioadă slabă și nu a mai câștigat în Serie A de trei etape (două remize și o înfrângere), iar AC Milan și Napoli pot veni din spate în ultimele opt runde.

Șefii lui Inter au fost prezenți vineri la baza de antrenament a lui Inter pentru a avea o discuție cu antrenorul român și cu fotbaliștii „nerazzuurrilor”.

Giuseppe Marotta, alături de directorii Piero Ausilio și Dario Baccin, au tras un semnal de alarmă cu privire la gestionarea ultimei părți a sezonului și au transmis clar că obținerea Scudetto este principalul obiectiv din acest sezon.

„Mesajul care a apărut e unul clar: lăsați dezamăgirile în spate și concentrați-vă pe victorie, prevenind ca acest moment să se transforme într-o criză și mai adâncă!”, au notat jurnaliștii din Italia.

La reluarea campionatului, Inter o va întâlni pe teren propriu pe AS Roma, duminică, de la ora 21:45.