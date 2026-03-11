Drăgușin, în pericol la Tottenham! Londonezii au pus ochii pe un fundaș central evaluat la 50.000.000 de €

Premier League
Echipa britanică nu trece prin cea mai bună perioadă.

Tottenham, Radu Drăgușin, Evan Ndicka, AS Roma
Tottenham se află pe locul 16 după 29 de etape desfășurate în primul eșalon al Angliei, cu 29 de puncte. Echipa pregătită de Igor Tudor se situează la doar o lungime de ”zona fierbinte”.

Londonezii au cinci eșecuri consecutive în Premier League, competiție transmisă în exclusivitate pe VOYO.

Ultima victorie în campionat pentru Tottenham, ”dirijată” înainte de sosirea lui Igor Tudor de Thomas Frank, a venit în decembrie 2025, împotriva lui Crystal Palace.

Drăgușin, în pericol la Tottenham! Londonezii au pus ochii pe un fundaș central evaluat la 50.000.000 de €

Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că mai multe cluburi de top din Europa, printre care și Tottenham, au pus ochii pe fundașul central al lui AS Roma, Evan Ndicka.

Italienii îl evaluează pe stoperul ivorian la 50 de milioane de euro. Site-urile de specialitate îl estimează pe Ndicka la 30 de milioane.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Ndicka și dacă Tottenham va reuși în cele din urmă să-și consolideze compartimentul defensiv adăugându-l pe ivorian. Cert e că pe lângă Spurs, situația lui Ndicka este monitorizată și de FC Barcelona și Manchester United.

Antrenor nou pentru Radu Drăgușin?! Igor Tudor, întrebat direct despre demisie: ”Mă gândesc mereu la asta!”

”(n.r. Ești îngrijorat pentru postul tău?) Nu este un subiect pentru mine. Nu este despre jobul meu, este despre cum să ajut echipa. Mă gândesc mereu la asta.

(n.r. A devenit o muncă imposibilă pentru tine?) Nu o iau în felul acesta. Recunosc ceea ce suntem și ce probleme avem. Recunosc că în fiecare meci se întâmplă ceva, uneori foarte greu de explicat. Văd și dorința jucătorilor de a face lucrurile corect.

Am început bine, să spunem așa. Două sau trei minute am simțit că suntem în joc, dar când se întâmplă aceste lucruri, în momentul în care suntem acum, din păcate, așa stau lucrurile.

(n.r. Crezi că meriți să antrenezi în continuare la Tottenham?) Fără comentarii”, a spus Igor Tudor.

