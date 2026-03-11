Tottenham se află pe locul 16 după 29 de etape desfășurate în primul eșalon al Angliei, cu 29 de puncte. Echipa pregătită de Igor Tudor se situează la doar o lungime de ”zona fierbinte”.

Londonezii au cinci eșecuri consecutive în Premier League, competiție transmisă în exclusivitate pe VOYO.

Ultima victorie în campionat pentru Tottenham, ”dirijată” înainte de sosirea lui Igor Tudor de Thomas Frank, a venit în decembrie 2025, împotriva lui Crystal Palace.

Drăgușin, în pericol la Tottenham! Londonezii au pus ochii pe un fundaș central evaluat la 50.000.000 de €

Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că mai multe cluburi de top din Europa, printre care și Tottenham, au pus ochii pe fundașul central al lui AS Roma, Evan Ndicka.

Italienii îl evaluează pe stoperul ivorian la 50 de milioane de euro. Site-urile de specialitate îl estimează pe Ndicka la 30 de milioane.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Ndicka și dacă Tottenham va reuși în cele din urmă să-și consolideze compartimentul defensiv adăugându-l pe ivorian. Cert e că pe lângă Spurs, situația lui Ndicka este monitorizată și de FC Barcelona și Manchester United.