Inter a practicat, de multe ori, un fotbal care i-a impresionat pe jurnaliștii italieni, dar în același timp Chivu și-a atras critici pentru că, de multe ori, nu a reușit să câștige meciurile importante cu rivalele din campionat. În plus, ”nerazzurrii” au fost eliminați de Bodo/Glimt din play-off-ul optimilor Champions League (1-3 și 1-2).

Ofertă bună pentru Marcus Thuram din Arabia Saudită

Din vară, Inter și-ar putea pierde unul dintre cei mai importanți jucători, pe Marcus Thuram (28 de ani). Pentru atacantul francez există un interes concret din zona arabă, ”greu de ignorat” pentru clubul de pe ”Meazza”.

Mai exact, se pregătește o ofertă impresionantă pentru a-i convinge pe cei de la Inter să renunțe la Thuram: 85 de milioane de euro, scriu italienii de la Tuttosport.

Pentru Inter ar fi o afacere excelentă, având în vedere că francezul a fost transferat gratis în 2023, dar și un moment bun de a-l vinde pe Thuram, care mai are doi ani de contract cu gruparea de pe ”Meazza”. La anul, când jucătorul va ajunge în ultimul an al înțelegerii, clubul nu ar putea cere o astfel de sumă.

Thuram se numără, și în acest sezon, printre cei mai eficienți jucători de la Inter, cu 12 goluri și cinci assist-uri în 35 de partide disputate în toate competițiile.

Inter rămâne lider incontestabil în campionatul Italiei, cu 68 de puncte, la opt distanță de urmăritoarea și rivala AC Milan, cu nouă etape înainte de finalul sezonului.

