Italienii anunță "revoluția" la Inter, din vară. Ce se întâmplă cu Cristi Chivu și primul greu căruia i se arată ușa

Cristi Chivu, în centrul proiectului de la Inter pentru noul sezon

Etapa a 29-a din Serie A s-a dovedit a fi, până la urmă, una productivă pentru Inter. Deși sâmbătă a înregistrat doar o remiză contra Atalantei (1-1), echipa lui Chivu a fost ajutată de eșecul suferit de AC Milan pe terenul lui Lazio (0-1), astfel că distanța față de a doua clasată s-a mărit la 8 puncte cu 9 etape rămase de jucat.

Cu titlul de campioană aparent în buzunar, conducerea lui Inter pregătește "o revoluție" din vară, după cum notează Gazzetta dello Sport, în ediția de luni.

Ziarul italian dă asigurări că proiectul lui Inter pentru noua stagiune va fi tot cu Cristi Chivu în prim-plan, însă cu schimbări importante în lot.

Marcus Thuram poate pleca de la Inter în vară. Barella și Bastoni, situații incerte

Primul nume mare care ar putea pleca în vară este Marcus Thuram. Deși are 12 goluri marcate în acest sezon, francezul nu a avut prestații tocmai convingătoare, iar italienii susțin că "suferă din cauza concurenței cu Pio Esposito".

"Thuram ar putea fi primul nume mare care să plece de la Inter în vară în așa-zisul schimb de jucători - vânzarea unora pentru cumpărarea altora, ceea ce este esențial pentru club după scăderea veniturilor cauzată de eliminarea prematură din Champions League".