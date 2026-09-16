Inter este, fără doar și poate, cea mai în formă echipă din Italia. Formația din Milano a făcut eventul în stagiunea precedentă, astfel că fanii se așteaptă ca performanța să fie repetată și în actuala stagiune.

Răzvan Raț, mesaj războinic înainte de Inter - Genoa

Interesant este faptul că Inter va da peste Genoa în Coppa Italia, competiție transmisă în exclusivitate pe VOYO SPORT 1. Cristi Chivu se va duela cu românii Dan Șucu și Răzvan Raț pentru un loc în sferturile de finală.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 16 septembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog în direct cu Răzvan Raț, oficial la Genoa.

Întrebat despre duelul contra lui Cristi Chivu, Răzvan Raț a mărturisit că de fiecare dată are emoții când îl revede pe fostul său căpitan de la echipa națională. Totuși, Raț nu se teme de partida cu Inter și a transmis că dorește să îl învingă pe antrenorul momentului din Italia.

„Pe mine m-au luat emoțiile că jucăm cu ei (n.r. - Inter). Tot timpul e specială întâlnirea cu Chivu, pentru că am fost colegi, am mai vorbit și ținem legătura. E specială întâlnirea cu Cristi Chivu, dar vreau să îl bat.

Mi-e mai greu mie decât lui. E interesant pentru că acum mult timp, atunci când eram colegi, nu cred că visam la scenariul ăsta niciunul dintre noi”, a declarat Răzvan Raț la VOYO SPORT LIVE.