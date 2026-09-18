Înaintea meciurilor cu Petrolul și Universitatea Craiova, Marius Baciu a primit un ultimatum de la Gigi Becali , antrenorului trasându-i-se obiectivul clar de a obține cel puțin 4 puncte. Astfel, după 2-2 cu ploieștenii, victoria în Bănie rămâne singura variantă acceptabilă pentru tehnician.

FCSB se află sub o presiune teribilă din cauza seriei dezastruoase din campionat - trei înfrângeri și o remiză în ultimele patru etape - iar Marius Baciu este amenințat cu demiterea în cazul în care nu va câștiga la Craiova.

Ce a spus Marius Baciu despre o plecare de la FCSB

"Nu prea am televizor pe acasă în perioadele astea. Îmi place foarte mult cum echipa reacționează la antrenament, de la meci la meci, de la zi la zi. Sunt ferm convins că se va forma un grup foarte bun. â

Presiune nu are cum să nu fie, orice s-ar întâmpla. Presiune a fost și în primul meci, în al doilea meci, s-a discutat din nou despre schimbarea antrenorului. Am început să nu mă prea intereseze. Atât timp cât sunt antrenorul echipei, nu mă interesează.

Chiar nu contează Marius Baciu acum. Baciu e concentrat la meciul de mâine. După aceea vom vedea ce se va întâmpla. Cred că gestionez destul de bine latura umană. Am trecut prin toate etapele, am fost jucător, am fost campion, am plecat în străinătate. Am fost crescut de clubul ăsta și mi s-a dat șansa să fiu antrenor. Dacă mâine se va lua o decizie sau poate Marius Baciu va lua decizia să nu mai rămână, cred că ne putem uita în continuare unul în ochii celuilalt. Un antrenor trebuie să își facă un plan. Avem un plan pentru următoarea perioadă, dar nu știm, se poate întâmpla orice", a spus Marius Baciu la conferința de presă.