VIDEO FCSB a ajuns la Craiova! Un preot l-a întâmpinat pe Marius Baciu, care e amenințat cu demiterea

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, pe Stadionul "Ion Oblemenco", în runda a 10-a din Superliga.

TAGS:
FCSBMarius BaciuUniversitatea Craiova
Din articol

FCSB a ajuns la Craiova! Un preot l-a întâmpinat pe Marius Baciu

FCSB se află sub o presiune teribilă din cauza seriei dezastruoase din campionat - trei înfrângeri și o remiză în ultimele patru etape - iar Marius Baciu este amenințat cu demiterea în cazul în care nu va câștiga la Craiova.

Formația roș-albastră a sosit vineri seară la Craiova, iar în preajma hotelului a fost întâmpinată de un preot, care a stat de vorbă pentru câteva clipe cu antrenorul Marius Baciu.

Înaintea meciurilor cu Petrolul și Universitatea Craiova, Marius Baciu a primit un ultimatum de la Gigi Becali, antrenorului trasându-i-se obiectivul clar de a obține cel puțin 4 puncte. Astfel, după 2-2 cu ploieștenii, victoria în Bănie rămâne singura variantă acceptabilă pentru tehnician.

Sosirea la Craiova a celor de la FCSB

Foto: PRO TV

  • Sosire fcsb craiova 13
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ce a spus Marius Baciu despre o plecare de la FCSB

"Nu prea am televizor pe acasă în perioadele astea. Îmi place foarte mult cum echipa reacționează la antrenament, de la meci la meci, de la zi la zi. Sunt ferm convins că se va forma un grup foarte bun. â

Presiune nu are cum să nu fie, orice s-ar întâmpla. Presiune a fost și în primul meci, în al doilea meci, s-a discutat din nou despre schimbarea antrenorului. Am început să nu mă prea intereseze. Atât timp cât sunt antrenorul echipei, nu mă interesează.

Chiar nu contează Marius Baciu acum. Baciu e concentrat la meciul de mâine. După aceea vom vedea ce se va întâmpla. Cred că gestionez destul de bine latura umană. Am trecut prin toate etapele, am fost jucător, am fost campion, am plecat în străinătate. Am fost crescut de clubul ăsta și mi s-a dat șansa să fiu antrenor. Dacă mâine se va lua o decizie sau poate Marius Baciu va lua decizia să nu mai rămână, cred că ne putem uita în continuare unul în ochii celuilalt. Un antrenor trebuie să își facă un plan. Avem un plan pentru următoarea perioadă, dar nu știm, se poate întâmpla orice", a spus Marius Baciu la conferința de presă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
ULTIMELE STIRI
Monaco - Lens 2-1 a fost în direct pe VOYO | Trei puncte pentru gazde
Monaco - Lens 2-1 a fost în direct pe VOYO | Trei puncte pentru gazde
Brentford - Chelsea 3-0 a fost în direct pe VOYO SPORT 1 | Xabi Alonso, îngenuncheat! Gazdele s-au distrat la Londra
Brentford - Chelsea 3-0 a fost în direct pe VOYO SPORT 1 | Xabi Alonso, îngenuncheat! Gazdele s-au distrat la Londra
Cristi Borcea îi propune antrenor lui Gigi Becali la FCSB: "Nimeni nu e pregătit ca el! / Mâine l-aș pune"
Cristi Borcea îi propune antrenor lui Gigi Becali la FCSB: "Nimeni nu e pregătit ca el! / Mâine l-aș pune"
Daniel Pancu exultă după Rapid - Argeș: ”Fantastic!” + Ce a spus despre Andrei Șucu după golul marcat în 90+4' de fiul patronului
Daniel Pancu exultă după Rapid - Argeș: ”Fantastic!” + Ce a spus despre Andrei Șucu după golul marcat în 90+4' de fiul patronului
Bogdan Andone, revoltat total după înfrângerea cu Rapid: „Voiam să nu vorbesc nimic în semn de protest”
Bogdan Andone, revoltat total după înfrângerea cu Rapid: „Voiam să nu vorbesc nimic în semn de protest”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Lovitură! A refuzat convocare la naționala României, iar acum a primit vestea

Lovitură! A refuzat convocare la naționala României, iar acum a primit vestea

Marius Baciu, OUT de la FCSB? „Îi doresc tot binele din lume”

Marius Baciu, OUT de la FCSB? „Îi doresc tot binele din lume”

Sorin Cârțu nu s-a abținut după ce Popescu și Baiaram nu au fost convocați de Gică Hagi: „E o națională a Viitorului”

Sorin Cârțu nu s-a abținut după ce Popescu și Baiaram nu au fost convocați de Gică Hagi: „E o națională a Viitorului”

A aflat că nu a fost convocat de Gică Hagi și este negru de supărare

A aflat că nu a fost convocat de Gică Hagi și este negru de supărare

Mă numesc Rusia și donez Franței jucătoare de top 100 WTA. Fosta campioană de la Cluj a renunțat definitiv la cetățenia rusă

Mă numesc Rusia și donez Franței jucătoare de top 100 WTA. Fosta campioană de la Cluj a renunțat definitiv la cetățenia rusă



Recomandarile redactiei
Cristi Borcea îi propune antrenor lui Gigi Becali la FCSB: "Nimeni nu e pregătit ca el! / Mâine l-aș pune"
Cristi Borcea îi propune antrenor lui Gigi Becali la FCSB: "Nimeni nu e pregătit ca el! / Mâine l-aș pune"
Daniel Pancu exultă după Rapid - Argeș: ”Fantastic!” + Ce a spus despre Andrei Șucu după golul marcat în 90+4' de fiul patronului
Daniel Pancu exultă după Rapid - Argeș: ”Fantastic!” + Ce a spus despre Andrei Șucu după golul marcat în 90+4' de fiul patronului
FCSB a primit răspunsul pentru primul transfer al iernii!
FCSB a primit răspunsul pentru primul transfer al iernii!
Bogdan Andone, revoltat total după înfrângerea cu Rapid: „Voiam să nu vorbesc nimic în semn de protest”
Bogdan Andone, revoltat total după înfrângerea cu Rapid: „Voiam să nu vorbesc nimic în semn de protest”
Brentford - Chelsea 3-0 a fost în direct pe VOYO SPORT 1 | Xabi Alonso, îngenuncheat! Gazdele s-au distrat la Londra
Brentford - Chelsea 3-0 a fost în direct pe VOYO SPORT 1 | Xabi Alonso, îngenuncheat! Gazdele s-au distrat la Londra
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
A fost sau nu penalty pentru FCSB? Experții au căzut de acord după meciul cu Unirea Slobozia
A fost sau nu penalty pentru FCSB? Experții au căzut de acord după meciul cu Unirea Slobozia
Replică pentru Alin Stoica: ”Văd o răutate, o frustrare”
Replică pentru Alin Stoica: ”Văd o răutate, o frustrare”
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
CITESTE SI
Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

stirileprotv Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

stirileprotv Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!