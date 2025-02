CFR Cluj i-a prezentat oficial pe portarul român Alexandru Borbei (21 de ani), împrumutat de la Lecce până în vară cu opțiune de transfer definitiv, și pe mijlocașul defensiv senegalez Moustapha Name (29 de ani), împrumutat de la Pafos până la finalul acestui sezon.

Dan Petrescu, surprins când a auzit că CFR Cluj l-a transferat pe Alexandru Borbei

Marți, la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Hermannstadt (miercuri, 18:00), Dan Petrescu a fost întrebat despre ultimele două achiziții. Antrenorul lui CFR Cluj știa doar sosirea lui Moustapha Name. Nimic însă despre Borbei.



"Cine? Cine-i primul? Borbei? Nici nu știam asta. Vezi, la mine nu a ajuns. E clar că portari avem acum mai mulți. Am înțeles că și Popa își revine și va fi la antrenamente.



Name e un jucător care a făcut față la Pafos, echipa de pe primul loc din Cipru, care are un lot valoros, un buget extraordinar. A venit împrumut. El a pierdut acolo lotul și sper să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele. Să vedem acum ritmul lui. Azi va fi primul antrenament cu echipa dacă se va rezolva transferul. Am înțeles că încă nu e sută la sută", a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.