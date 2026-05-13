Sibiul, în flăcări! Ardelenii fac spectacol cu două ore înainte de ”U” Cluj - Craiova

Finala Cupei României se joacă la Sibiu , pe Stadionul Municipal. Confruntarea dintre ”U” Cluj și Universitatea Craiova va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Cu câteva ore înainte de startul meciului, fanii lui ”U” au luat cu asalt orașul și, împrejmuiți de jandarmi, au aprins torțe și au cântat. Se preconizează o atmosferă ”incendiară” și la meci.

Ultima întâlnire dintre ”U” Cluj - Universitatea Craiova a avut loc în urmă cu o lună, în campionat, când echipa pregătită de Cristiano Bergodi s-a impus cu 4-0 în fața oltenilor.

”U” Cluj - Univ. Craiova, finala Cupei României, de la ora 20:00

"Şepcile roşii" au avut un parcurs solid în acest sezon. După ce au trecut de fazele eliminatorii, în semifinale, clujenii au obţinut o victorie dramatică în faţa celor de la FC Argeş, în deplasare, impunându-se cu scorul de 5-4 la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 1-1 la finalul timpului regulamentar.

Oltenii au confirmat şi ei statutul de echipă puternică în acest sezon, eliminând în sferturi CFR Cluj (3-1) şi reuşind apoi să treacă, după un meci intens, de Dinamo Bucureşti în semifinale, scor 1-1 (calificare decisă ulterior în favoarea craiovenilor, tot la loviturile de departajare).

MECIUL VA FI AICI LIVE TEXT.