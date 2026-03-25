„Nerazzurrii” conduc clasamentul din Serie A, cu 69 de puncte, având un avans de șase puncte față de AC Milan și șapte față de SSC Napoli.

Deși echipa este concentrată pe lupta pentru titlu, conducerea clubului și staff-ul tehnic analizează deja variante pentru întărirea lotului în sezonul viitor.

Jucătorul acuzat de agresiune sexuală, pe lista lui Inter

Unul dintre jucătorii aflați pe lista lui Inter este Oumar Solet, fundașul central al lui Udinese Calcio, despre care Sport.ro a scris mai multe aici.

Transferul ar putea însă provoca controverse. Fotbalistul a fost implicat într-un dosar de presupusă agresiune sexuală, iar cazul urmează să fie analizat pe 8 aprilie la tribunalul din Udine.

Potrivit presei italiene, procurorii ar urma să ceară clasarea dosarului, ceea ce ar putea deschide drumul pentru un transfer important în această vară.

După Paște sunt așteptate primele discuții directe între oficialii lui Inter și reprezentanții jucătorului.

Cotat la aproximativ 20 de milioane de euro, Oumar Solet a bifat 30 de meciuri pentru Udinese în acest sezon, reușind trei goluri și o pasă decisivă.