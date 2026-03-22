Inter și-a trimis scouterii la meciul Genoa - Udinese 0-2 de vineri seară, în etapa cu numărul 30 din primul eșalon al Italiei, Serie A. ”Grifonul” este clubul patronat de Dan Șucu.

Spionii lui Chivu, la meciul lui Dan Șucu: ”Țintă pentru fereastra de transferuri”

Jurnalistul sportiv italian, Nicolo Schira, a scris pe rețelele social media faptul că Inter îl urmărește pe Oumar Solet, fundașul central francez de la Udinese.

Fotbalistul este cotat la 20 de milioane de euro de site-urile de specialitate și este o țintă pentru ”nerazzurri” în fereastra de transferuri din vară.

”Un scouter de la Inter a fost vineri seară pe 'Ferraris Stadium' ca să vadă meciul dintre Genoa și Udinese. L-a monitorizat pe Oumar Solet, care se află printre țintele lui Inter pentru postul de fundaș central din următoarea fereastră de transferuri”, a scris sursa menționată.