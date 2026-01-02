Chivu dă lovitura! Italienii au anunțat prima mutare a iernii a lui Inter pe piața transferurilor

Chivu dă lovitura! Italienii au anunțat prima mutare a iernii a lui Inter pe piața transferurilor Serie A
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter este foarte aproape de prima mutare a iernii pe piața transferurilor.

Multe echipe mari din Europa încearcă să își întărească lotul în luna ianuarie, pentru cea mai importantă perioadă a sezonului. 

Una dintre acele formații este chiar Interul lui Chivu, care îi caută un înlocuitor pe măsură lui Dumfries. Olandezul s-a accidentat la gleznă în finalul acestui an și ar putea reveni abia în luna martie.

Chivu îl vrea pe Cancelo! Inter s-ar fi înțeles cu Al-Hilal

Varianta preferată de Chivu, dar și de oficialii „nerazzurrilor”, pentru a-l înlocui pe Dumfries este Joao Cancelo, care nu își mai dorește să evolueze în Arabia Saudită.

Conform TMW.com, care citează Gazzetta dello Sport, Inter i-a luat fața Barcelonei, pentru că a negociat deja cu echipa unde se află sub contract portughezul.

Al-Hilal este de acord cu împrumutul jucătorului și chiar și cu plata a o pare din salariu acestuia, chiar dacă Cancelo mai este legat contractual de echipa saudită până în iunie 2027.

Decizia finală îi aparține jucători, despre care italienii spun că ar fi tenta mai degrabă de o revenire la formația catalană.

Joao Cancelo a fost transferat în vara anului 2024 de către Al-Hilal, după ce arabii i-au plătit lui Manchester City 25 de milioane de euro.

10 milioane de euro este cota fundașului lateral, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

