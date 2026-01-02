Chivu dă lovitura! Italienii au anunțat prima mutare a iernii a lui Inter pe piața transferurilor

Multe echipe mari din Europa încearcă să își întărească lotul în luna ianuarie, pentru cea mai importantă perioadă a sezonului.

Una dintre acele formații este chiar Interul lui Chivu, care îi caută un înlocuitor pe măsură lui Dumfries. Olandezul s-a accidentat la gleznă în finalul acestui an și ar putea reveni abia în luna martie.

Chivu îl vrea pe Cancelo! Inter s-ar fi înțeles cu Al-Hilal

Varianta preferată de Chivu, dar și de oficialii „nerazzurrilor”, pentru a-l înlocui pe Dumfries este Joao Cancelo, care nu își mai dorește să evolueze în Arabia Saudită.

Conform TMW.com, care citează Gazzetta dello Sport, Inter i-a luat fața Barcelonei, pentru că a negociat deja cu echipa unde se află sub contract portughezul.

Al-Hilal este de acord cu împrumutul jucătorului și chiar și cu plata a o pare din salariu acestuia, chiar dacă Cancelo mai este legat contractual de echipa saudită până în iunie 2027.

