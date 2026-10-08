„Chivu mereu îmi spune asta”. Fotbalistul de 32.000.000 de euro de la Inter a dat cărțile pe față

Echipa lui Cristi Chivu va întâlni Parma, de la ora 19:00, în etapa a 6-a din Serie A. Formația emiliană este fosta echipă a antrenorului român, la care acesta a debutat ca principal la seniori.

Înaintea revenirii în campionat, Aleksandar Stankovic a fost protagonistul unui episod din emisiunea „Welcome Kit”, difuzată de Inter TV. Mijlocașul sârb a vorbit despre legătura sa cu clubul, dar și despre sfaturile primite de la Cristi Chivu, antrenorul său din perioada în care evolua la Primavera.

„Chivu mereu îmi spune asta”

Aleksandar Stankovic a crescut la Inter și a trecut pe la toate grupele de juniori ale clubului. În ultimii ani, mijlocașul a fost împrumutat la FC Luzern și Club Brugge, înainte să revină la Inter în vara lui 2026.

„Chivu mereu îmi spune să nu-mi fie frică să joc și să fac ceea ce știu pe teren, să nu-mi fie frică de nimeni”, a declarat Stankovic.