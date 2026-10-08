Reacția FRF după ce antrenorii și managerii naționalei de tineret au petrecut la Ibiza înainte de umilința cu Spania

Reacția FRF după ce antrenorii și managerii naționalei de tineret au petrecut la Ibiza înainte de umilința cu Spania Nationala U21
SPORT.RO
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Naționala de tineret a României a pierdut umilitor în fața Spaniei U21 cu scorul de 1-7, în preliminariile EURO 2027. 

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Romania U21Spania U21Costin CureleaMarius Niculae
Din articol

Reprezentativa antrenată de Costin Curelea a ratat calificarea la Campionatul European U21 din 2027.

Reacția FRF după petrecerea la care au mers Curelea și Marius Niculae înaintea umilinței cu Spania U21

Înaintea partidei din Ibiza, membrii staff-ului tehnic al naționalei de tineret, Costin Curelea, Ionuț Stancu, dar și Iulian Oțelea, team-managerul echipei naționale U21, și Marius Niculae, directorul sportiv al reprezentativei de tineret, au luat parte la o petrecere la controversatul Nicu Gheară, un om de afaceri cu legături în lumea interlopă.

Oficialii Federației Române de Fotbal au reacționat printr-un comunicat după ce le-a fost cerut un punct de vedere cu privire la cele întâmplate înaintea meciului cu Spania.

Federalii au transmis că va fi deschisă o anchetă internă cu privire la faptele petrecute înainte de meciul cu Spania.

Federația Română de Fotbal privește cu maximă îngrijorare și fermitate situația semnalată. Poziția instituției este una clară și fără echivoc: părăsirea programului oficial al reprezentativei pe durata unei acțiuni a loturilor naționale reprezintă o abatere disciplinară și o lipsă de profesionalism. Astfel de acțiuni sunt total incompatibile cu standardele de rigoare, responsabilitate și conduită pe care FRF le pretinde din partea întregului personal.

FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară strict și de un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaților și membrilor staff-urilor loturilor naționale. Profesionalismul, disciplina și conduita etică ireproșabilă reprezintă principii fundamentale care ghidează întreaga activitate a instituției și de la care nu se acceptă nicio abatere.

Având în vedere natura aspectelor semnalate, FRF consideră necesară demararea unei anchete interne, în conformitate cu procedurile și reglementările în vigoare, urmând să fie luate măsurile care se impun”, se arată în comunicatul FRF, conform GSP.

Marius Niculae a oferit o reacție după ce a fost surprins la masă cu Nicu Gheară și cu ceilalți membri ai staff-ului naționalei de tineret.

Am ajuns în Spania cu două zile înainte de meci. Am participat la o masă între prieteni, seara, nimic ieșit din comun. Dacă a fost după meci această ieșirea?

Cum să fie după meci, cine mai avea chef după acea înfrângere să stea la mese? A fost înainte de meci, nu văd nimic rău ca după program să stăm la o masă, atâta tot”, a spus Marius Niculae, conform Golazo.

VIDEO REZUMAT Spania U21 - România U21 7-1

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