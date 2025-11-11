Cristi Chivu are Italia la picioare, la ora actuală! Pentru că victoria cu Lazio (2-0), una fără emoții, a dus Interul pe primul loc al clasamentului și a prelungit o serie excelentă: 11 victorii în ultimele 12 partide oficiale!

Chiar dacă sezonul e abia la început și în fotbal totul se poate schimba de la o etapă la alta, Chivu începe, în mod clar, să prindă „rădăcini“ la Inter. Românul a cam scăpat deja de imaginea antrenorului numit în funcție doar pentru că șefii au fost prinși pe nepregătite de plecarea lui Simone Inzaghi în Arabia Saudită. Chivu, cu un procentaj al victoriilor de 73,6% - 14 meciuri câștigate din 19 – și-a demonstrat deja competența.

Tacchinardi e convins: „Inter, cea mai bună din Italia“

Faptul că Interul lui Chivu a câștigat respectul experților din fotbalul italian reiese din discursul lui Alessio Tacchinardi (50 de ani). Fostul star al lui Juventus a avut numai cuvinte de laudă la adresa milanezilor.

„Inter, în momentele în care alte echipe importante din campionat s-au chinuit, a fost capabilă de a-și ridica nivelul. La ora actuală, Inter e cea mai puternică formație din Serie A. Inter are jucători care pot face diferența pe teren. Campioni, precum Lautaro Martinez, un jucător în stare să ducă echipa înainte, în momentele dificile. În meciul din weekend, cu Lazio, o prestație excelentă le-a adus o victorie importantă“, a spus fostul mijlocaș defensiv.

Întrebat dacă Interul lui Chivu e peste echipa pe care a format-o Simone Inzaghi, în patru ani, câștigând cinci trofee, Tacchinardi a evitat să dea un verdict, deocamdată.

„Nu pot să zic, deocamdată, că e mai bun Chivu, în comparație cu Inzaghi. Dar, cum am mai spus-o, el a reușit să formeze o relație specială cu jucătorii de la Inter, aducând înapoi energia pierdută. Inter a redevenit o echipă agresivă, ofensivă, înfometată de succes. Din punct de vedere tactic, Inter a crescut“, a explicat Alessio Tacchinardi.

