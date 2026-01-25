Cristi Chivu (45 de ani) se îndreaptă spre îndeplinirea unui „vis interzis“: câștigarea titlului, la primul său sezon, la Inter Milano!

În vara anului trecut, când românul a fost adus în locul lui Simone Inzaghi, mai mult din lipsa de alternative pentru conducere, foarte puțini specialiști ar fi pariat pe acest scenariu fabulos. Care acum prinde contur tot mai mult!

Când am trecut deja de jumătatea sezonului, în Serie A, Inter ocupă fotoliul de lider cu 52 de puncte strânse în 22 de etape. Iar în această seară, cel mai așteptat meci al rundei, Juventus – Napoli, a decurs perfect pentru formația milaneză!

Campioana en-titre, Napoli, a fost răpusă, la Torino, scor 3-0. David (22), Yildiz (77) și Kostic (86) au înscris golurile unei victorii mari de tot pentru Juventus. De care s-a bucurat, în mod cert, și Chivu! Pentru că Inter tocmai s-a dus la 9 puncte de Napoli!

Această etapă mai programează un meci important pentru Inter. Diseară, de la ora 21:45, AS Roma, aflată pe 5, va primi vizita celor de la AC Milan, cea mai apropiată rivală la titlu pentru Interul lui Chivu.

