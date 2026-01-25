Cristi Chivu a simțit nevoia să își menajeze elevii, care au acumulat o oboseală accentuată după ce au bifat 180 de minute de joc în decurs de doar trei zile, în confruntările intense cu Arsenal și Pisa.



Schimbări masive pregătite pentru Germania



Revenirea la antrenamente este programată pentru luni dimineață, moment în care Chivu va suna adunarea pentru a pune la punct planul tactic pentru deplasarea dificilă de la Dortmund. Partida de miercuri, contra Borussiei, se anunță crucială, iar antrenorul român are în plan schimbări serioase în primul „11”. Sunt așteptate cel puțin patru modificări importante față de echipa trimisă în teren vineri seară: Akanji, Barella, Dimarco și Thuram sunt anunțați titulari indiscutabili pentru duelul din Germania.



„Porțile de la Appiano Gentile au rămas închise ieri și la fel va fi și astăzi. Cristian Chivu a acordat două zile de odihnă echipei pentru a se recupera după eforturile celor 180 de minute în trei zile între Arsenal și Pisa. Mâine dimineață 'nerazzurri' se vor întoarce pe teren pentru a începe pregătirea provocării cu Borussia Dortmund de miercuri. Ar putea fi cel puțin patru noutăți în Germania față de formația aliniată contra Pisei vineri seară: Akanji, Barella, Dimarco și Thuram sunt cu siguranță în cursă pentru un tricou de titular”, anunță fcinter1908.it.



Dortmund - Inter Milano se joacă miercuri, de la ora 22:00, în ultima etapă din principală a Ligii Campionilor.

