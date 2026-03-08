Chivu, în AC Milan - Inter de la 21:45. Echipe probabile + cine este favorită în Derby della Madoninna

de Dan Chilom

Derby-ul orașului Milano, le găsește pe cele două echipe rivale pe locurile unu, respectiv doi.

Interul antrenat de Cristi Chivu are un parcurs excelent în Serie A, cu 67 de puncte după 27 de meciuri, cu 10 mai mult decât urmăritoarea sa, AC Milan.

Trupa antrenată de Max Allegri are a doua cea mai bună apărare din campionat, după AS Roma, cu 2o de goluri primite, în timp ce “nerazzurri” au cel mai tare atac, cu 64 de reușite.

AC Milan - Inter | Echipe probabile

AC Milan: Maignan - Tomori, De Winter, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan - Pulisic, Leao.

Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Esposito.

Cea mai importantă absență pentru Chivu este aceea a atacantului Lautaro Martinez, care este accidentat.

Inter este ușor favorită la casele de pariuri, cu o cotă de 2.77

Milan are 3.30 pentru un eventual succes.