Chivu, apărat cu dinții de un colos al fotbalului mondial: „Eu asta văd!“

Cristi Chivu (45 de ani), un fost fotbalist de top, a fost obișnuit cu presiunea, de când s-a apucat de sportul de performanță. Totuși, de când a preluat Inter, în vară, tânărul tehnician descoperă un alt tip de presiune! Cea cu adevărat sufocantă pentru antrenorul unei echipe de talie mondială! La Inter, fiecare rezultat al lui Chivu e despicat în patru! Iar înfrângerile „cântăresc“ mult mai greu aici, comparativ cu perioada în care era la Parma. În ciuda bilanțului său pozitiv, după 21 de meciuri la Inter (14 victorii, 1 egal, 6 înfrângeri, golaveraj: 43-20), Chivu are o problemă: pierderea partidelor împotriva unor formații de top. De la începutul sezonului, Interul lui Chivu a cedat, pe rând, cu Juventus (3-4), Napoli (1-3), AC Milan (0-1) și Atletico Madrid (1-2). Această serie nefavorabilă, în meciurile de top, a readus în discuție posibila schimbare a lui Chivu din funcție. Asta deși echipa e pe locul 4 din 36 în Champions League și pe 4 din 20 în Serie A.



Legendarul Klinsmann, scut în jurul lui Chivu În ciuda criticilor pe care le-a primit, din nou, după eșecul cu Atletico de la mijlocul săptămânii, Chivu se bucură, în continuare, de susținerea unor nume importante din lumea fotbalului. Ultimul care și-a manifestat sprijinul pentru tânărul tehnician român a fost neamțul Jürgen Klinsmann (61 de ani). Fost atacant legendar al Interului, între 1989-1992, și actualmente antrenor, la rândul său, Klinsmann a insistat că echipa milaneză e pe un drum bun cu Chivu în frunte. „Chivu? Poţi observa că el construieşte ceva. El nu trebuie evaluat doar pe baza înfrângerilor, chiar dacă cele șase par multe. Este aproape, dacă ne uităm la clasamentul din Serie A. Inter poate rămâne uşor în primele opt echipe, în Liga Campionilor. Nu este chiar atât de rău ce se întâmplă acum, la Inter“, a spus fostul mare atacant. În continuarea analizei sale, pentru Gazzetta dello Sport, Klinsmann a vorbit despre ultimele partide disputate de Inter. „Am urmărit derby-ul (n.r. – cu AC Milan) în totalitate. Rezultatele trebuie lăsate deoparte, se pare că echipa este în cărţi. Ei au informaţii clare despre cum vor să atace, cu cifre. Meciul cu Atletico Madrid nu a fost foarte diferit de cel cu AC Milan. Inter aproape întotdeauna joacă mai bine decât adversarii, îşi creează şanse, dar primește goluri după pauză sau chiar mai rău, încă din startul partidei“, a spus Klinsmann.



Blând cu Lautaro Martinez Din postura de fost mare atacant, neamțul a vorbit și despre căpitanul Interului, Lautaro Martinez, cu cifre un pic mai slabe, în acest sezon: 8 goluri în 16 partide. „Ştiu ceea ce simte, când dai totul, dar mingea nu vrea să intre. I s-a întâmplat în derby-ul cu AC Milan şi în meciul din Liga Campionilor, când a fost schimbat. Ar putea să pară ciudat, ţinând cont de importanţa sa pentru echipă, dar acesta (n.r. – schimbarea lui Lautaro Martinez) e un semn că lui Chivu nu îi este frică să ia decizii grele“, a subliniat tehnicianul de 61 de ani.



Clasamente oferite de Sofascore

Clasamente oferite de Sofascore