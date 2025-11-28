De neînlocuit în mandatul lui Simone Inzaghi, Lautaro Martinez a fost rar integralist în acest sezon la Inter. La ultimele două partide, cu AC Milan (0-1) și Atletico Madrid (1-2), argentinianul a fost schimbat în minutul 66, respectiv 72, decizii ce au stârnit o polemică în Italia.

Gazzetta dello Sport, dezvăluiri despre relația dintre Chivu și Lautaro Martinez



După eșecul din prelungiri contra lui Atletico Madrid, presa din Italia a scris că lui Lautaro Martinez nu i-ar fi picat deloc bine schimbarea lui Chivu și ar fi avut o reacție nervoasă pe margine, aruncând o sticlă de apă.



În ediția de vineri, Gazzetta dello Sport a scris pe larg despre relația dintre Chivu și Lautaro, subliniind că nu este vorba de vreun conflict serios între cei doi.



"Spre deosebire de sezonul trecut, când alternativele din atac erau leneșul Correa, îmbătrânitul Arnautovic sau nesatisfăcătorul Taremi, Chivu se poate baza acum pe un cvartet de atacanți de top și a decis să îi folosească pe toți - pe unii mai mult, pe alții mai puțin.



Clubul și antrenorul nu au nicio intenție să pună la îndoială importanța căpitanului, care este un profesionist exemplar și în fiecare antrenament demonstrează o atenție și o loialitate lăudabilă.



Chivu gestionează o tranziție delicată, care nu a fost susținută de rezultate în ultimele două meciuri. Vrea să îi vadă pe jucătorii aflați în cea mai bună formă și să împartă minutele cu grijă între meciuri.



Până acum, Lautaro și-a exprimat nemulțumirea de la schimbări în limitele obișnuite. Nu au existat izbucniri nici în privat, în fața lui Chivu, nici de față cu colegii săi. Nu există nicio dorință de ruptură între cele două părți într-un moment atât de important al noii ere. Chivu are nevoie de Lautaro la fel cum Lautaro are nevoie de Chivu", a scris Gazzetta dello Sport.