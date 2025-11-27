Yann Sommer a impresionat în ultimii ani la Inter, dar în ultimele săptămâni, portarul elvețian a devenit ținta criticilor din cauza evoluțiilor sale.

Totul s-a înrăutățit după Derby della Madonnina, când lui Sommer i s-a reproșat că putea face mai mult la faza golului lui Pulisic, venit după o intervenție neconvingătoare a elvețianului.

Sommer, OUT! Cristi Chivu a făcut lista cu posibili înlocuitori

Peste câteva zile. Sommer va împlini 37 de ani, iar contractul său va expira în vară. Presa italiană a scris că Inter nu are în vizor preungirea contractului lui Sommer și, cel mai probabil, elvețianul va pleca în vară.

TuttoMercatoWeb a scris că Cristi Chivu &co. au făcut deja lista cu posibili înlocuitori pentru Yann Sommer. Se pare că pe lista nerazzurrilor există două nume extrem de interesante.

În primul rând, italienii l-au menționat pe francezul Mike Maignan, portarul rivalei eterne, AC Milan, care ar putea ajunge liber de contract la Inter, cu un salariu uriaș, 6 milioane de euro pe an. În cazul în care se va concretiza un eventual transfer al lui Mike Maignan de la AC Milan la Inter, situația ar aduce aminte de transferul lui Hakan Calhanoglu din 2021 de la AC Milan la Inter.

Pe lista lui Chivu s-ar mai afla și Bento, care evoluează acum la Al Nassr și care în urmă cu doi ani s-a aflat pe lista nerazzurrilor. Atunci, mutarea nu s-a realizat, iar internaționalul brazilian a decis să semneze în Arabia Saudită.

