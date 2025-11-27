”Nerazzurrii” s-au deplasat la Madrid pentru confruntarea cu Atletico de la ”masa bogaților” în mijlocul săptămânii. La capătul celor 90 de minute, trupa lui Diego Simeone s-a impus cu 2-1.



Golul victoriei a venit în minutul 90+3. Jose Gimenez a marcat, după golurile lui Julian Alvarez (Atletico, minutul 9) și al lui Piotr Zielinski (Inter, minutul 54).



Italienii au reacționat după ce Chivu a ”explodat” și a spus că a fumat trei țigări una după alta: ”Suntem siguri de un lucru”



La conferința de presă, Cristi Chivu nu s-a mai putut abține și a dezvăluit că a fumat trei țigări una după alta după ce Inter a pierdut razant confruntarea cu Atletico Madrid in faza principală a competiției UCL.



Publicația italiană Gazzetta dello Sport a scris despre declarațiile lui Chivu și a explicat că Inter, cu certitudine, nu trece prin cele mai bune momente în clipa de față.



”Chivu s-a descărcat timp de o jumătate de oră după fluierul final, acordându-și puțin timp pentru sine: 'Am fumat trei țigări una după alta', a spus antrenorul, care după golul fatal al lui Gimenez, scor 2-1, s-a întors cu spatele la teren și s-a așezat pe bancă descurajat și șocat.



A fost o adevărată lovitură pentru el să piardă în minutul 93 un meci pe care îl jucase bine, la egalitate, dacă nu chiar mai bine, cu AtlEtico, nu atât pentru clasamentul Ligii Campionilor, cât pentru stima de sine a echipei.



A cincea înfrângere a sezonului, prima în Europa și a doua consecutivă după derby, afectează inevitabil evaluarea generală a lui Inter. Suntem siguri că echipa nu trece printr-o perioadă fericită”, a scris GDS.



Pentru Inter urmează meciul cu Pisa de duminică seară, din etapa #13, de la ora 16:00

Declarații Chivu după Atletico - Inter 2-1

”Am fumat trei țigări una după alta. Am vorbit cu băieții și le-am spus ce aveam de spus. Nu am meritat să pierdem, dar asta e fotbalul. Trebuie să ne ridicăm, să facem tot ce ține de noi ca să ieșim din asta. Sunt momente din astea; mai devreme sau mai târziu roata se întoarce, și în fotbal, și în viață.



În ultimele 10 minute trebuia să gestionăm mai bine contraatacurile, ultima pasă. Apoi, în ultimul minut… bravo lor, mai puțin bravo nouă. I-am avut pe toți oamenii noștri de careu la fazele fixe; nu trebuia să dăm cornerul ăla, noi aveam mingea. Schimbările? Zielinski avea o problemă la coapsă. Bonny? Aveam nevoie de picioare proaspete.



Au intrat prost schimbările? Ne așteptam la reacția celor de la Atletico, am încercat să blocăm valul. Veneam după derby, bateriile erau cam pe roșu. Evident, băieții proaspăt intrați puteau să dea puțin mai mult, trebuiau să aducă exact energia aia care începea să ne părăsească. Voi analiza totul și vom învăța din greșeli. Totuși, nu le pot reproșa nimic băieților”, a spus Cristi Chivu după meci.

