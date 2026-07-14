După venirea brazilianului Andrey Santos, englezii și-au îndreptat privirile către buturi și l-au adus pe galezul Karl Darlow.

În vârstă de 35 de ani, goalkeeper-ul ce măsoară 1,90 m a semnat un contract valabil până în vara anului 2028.

Al doilea transfer al verii la Manchester United: „Mă alătur unui grup excelent”

„Manchester United are plăcerea să confirme că Karl Darlow s-a alăturat clubului, sub rezerva înregistrării.

Internaționalul galez a semnat un contract până în iunie 2028, cu opțiunea de prelungire pentru încă un an.

Jucătorul în vârstă de 35 de ani a jucat 279 de meciuri, dintre care 74 au fost în Premier League.

Sezonul trecut, Darlow s-a impus ca portarul numărul unu al lui Leeds United și a păstrat poarta curată de cinci ori”, a scris Manchester United pe site-ul oficial.

„Sunt extrem de mândru să semnez cu Manchester United. Mă alătur unui grup excelent de portari și aștept cu nerăbdare să ne împingem cu toții unii pe alții pentru a ne asigura că menținem cele mai înalte standarde, pe care le cere acest club.

„Aceasta este o oportunitate cu adevărat specială; toată lumea poate vedea ce moment interesant este pentru club și abia aștept să-mi joc rolul în a-mi susține coechipierii și a ajuta la avansarea grupului”, a declarat Karl Darlow.

Jason Wilcox, directorul de fotbal, a declarat: „Karl și-a dovedit capacitatea de a performa la cel mai înalt nivel, etica sa profesională și personalitatea hotărâtă îl fac o completare cu adevărat importantă a lotului nostru. Suntem încântați să adăugăm un jucător de calitatea și experiența sa la excelentul nostru grup de portari.”

Aston Villa, Nottingham Forest, Newport County, Walsall, Newcastle, Hull City și Leeds sunt echipele pentru care a apărat până acum portarul născut la Northampton.

Cotat la 200.000 de euro, potrivit Transfermarkt, Karl Darlow se poate mândri cu două trofee în vitrină, mai exact două titluri în Championship alături de Newcastle (2016/17) și Leeds (2024/25).