Antrenorul spaniol a oferit prima reacție publică pe 22 martie 2026, la scurt timp după dispariția miliardarului Michael Bambang Hartono, decedat recent la vârsta de 86 de ani. Como traversează un sezon istoric în fotbalul italian, aflându-se pe poziția a patra în clasament, cu 57 de puncte strânse în primele 30 de etape.

Tehnicianul iberic a subliniat importanța succesului de pe teren și recunoștința față de familia investitorului.

„Depinde din ce perspectivă privești lucrurile, astăzi este o victorie importantă pentru că am pierdut o persoană importantă pentru lumea Como. Liga Campionilor a noastră este cea a valorii, a lucrului făcut cu gândul la viitor, într-un club serios. Astăzi trimitem o mare îmbrățișare familiei Hartono, datorită lor putem trăi toate acestea. Victoria de astăzi este mai importantă pentru acest lucru”, a transmis antrenorul.

Drumul din Serie D până în elita fotbalului italian

Următorul meci oficial pentru revelația campionatului va avea loc pe 6 aprilie, în deplasare, împotriva celor de la Udinese. În acest context, Fabregas a rememorat parcursul fabulos al clubului din ultimii ani, explicând ce a stat la baza succesului actual.

„Se respiră un aer foarte frumos, oamenii sunt mulțumiți, apoi cu toții ne dorim mai mult, dar ne bucurăm de parcurs. Acum 6-7 ani eram o echipă de provincie în Serie D, acum se fac pași înainte: este greu să nu-i iubești pe acești băieți atât de tineri, realizăm ceea ce ne-am dorit să facem acum doi ani, știm unde vrem să ajungem și cum vrem să o facem, ceea ce pentru mine este fundamental”, a mai adăugat ibericul.