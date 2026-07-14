La finalul sezonului trecut, FCSB s-a despărțit de o mulțime de jucători. Printre ei s-a aflat și David Kiki, internaționalul din Benin.

Franța - Spania pentru un loc în finala Campionatului Mondial, de la ora 22:00, chiar de ziua Franței!

România - Ungaria, meci capital la Men’s 20 EHF EURO 2026, de la 19:30 pe VOYO!

Fundașul lateral care nu a reușit să se impună la FCSB a fost jignit de patronul de la FCSB, într-un moment în care finanțatorul roș-albaștrilor vorbea despre noile achiziții de la FCSB. Atunci, Gigi Becali a spus că nu vrea să mai aducă la echipă ”ciurucuri precum David Kiki”.

Se pare însă că fotbaliștii cărora Gigi Becali nici nu ia în calcul să le mai ofere șanse sunt foarte apreciați la alte echipe. La fel ca în cazul lui Daniel Graovac, care a semnat cu Rapid după ce a plecat de la FCSB, David Kiki și-a găsit și el un nou angajament.

David Kiki a fost prezentat oficial la FC Voluntari, echipă nou-promovată în Superliga României.

”Bine ai venit, David Kiki!

FC Voluntari a ajuns la un acord cu fundașul stânga David Kiki, care se alătură echipei înaintea noului sezon.

Internaționalul din Benin sosește la Voluntari cu o experiență importantă, acumulată în campionatele din Franța, Bulgaria și România, unde a evoluat pentru formații ca Stade Brestois, Red Star, Montana, Arda Kardzhali, Farul Constanța sau FCSB.

David Kiki este dublu campion al României, cucerind titlul alături de Farul Constanța în sezonul 2022-2023 și de FCSB în sezonul 2024-2025. De asemenea, are peste 50 de selecții în tricoul naționalei Beninului.

Îi urăm bun venit la FC Voluntari și îi dorim mult succes!”, a fost anunțul ilfovenilor.