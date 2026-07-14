La finalul sezonului trecut, FCSB s-a despărțit de o mulțime de jucători. Printre ei s-a aflat și David Kiki, internaționalul din Benin.
OFICIAL Jucătorul jignit de Gigi Becali a semnat în Superliga: ”Bine ai venit!”
Fotbalistul jignit de Gigi Becali a semnat cu o nouă echipă și continuă în Superliga României.
Fundașul lateral care nu a reușit să se impună la FCSB a fost jignit de patronul de la FCSB, într-un moment în care finanțatorul roș-albaștrilor vorbea despre noile achiziții de la FCSB. Atunci, Gigi Becali a spus că nu vrea să mai aducă la echipă ”ciurucuri precum David Kiki”.
Se pare însă că fotbaliștii cărora Gigi Becali nici nu ia în calcul să le mai ofere șanse sunt foarte apreciați la alte echipe. La fel ca în cazul lui Daniel Graovac, care a semnat cu Rapid după ce a plecat de la FCSB, David Kiki și-a găsit și el un nou angajament.
David Kiki a fost prezentat oficial la FC Voluntari, echipă nou-promovată în Superliga României.
”Bine ai venit, David Kiki!
FC Voluntari a ajuns la un acord cu fundașul stânga David Kiki, care se alătură echipei înaintea noului sezon.
Internaționalul din Benin sosește la Voluntari cu o experiență importantă, acumulată în campionatele din Franța, Bulgaria și România, unde a evoluat pentru formații ca Stade Brestois, Red Star, Montana, Arda Kardzhali, Farul Constanța sau FCSB.
David Kiki este dublu campion al României, cucerind titlul alături de Farul Constanța în sezonul 2022-2023 și de FCSB în sezonul 2024-2025. De asemenea, are peste 50 de selecții în tricoul naționalei Beninului.
Îi urăm bun venit la FC Voluntari și îi dorim mult succes!”, a fost anunțul ilfovenilor.
Ce spunea David Kiki după plecarea de la FCSB
La scurt timp după plecarea de la FCSB, David Kiki mărturisea că este trist pentru faptul că nu a reușit să se impună la gruparea roș-albastră, chiar dacă începuturile sale la FCSB au fost bune.
”Ce pot să spun e că mi-ar fi plăcut ca lucrurile să se desfășoare diferit. Ăsta e fotbalul și am avut multe de învățat, dar ăsta e sfârșitul.
Am avut un început bun după ce FCSB m-a transferat, dar încet-încet lucrurile au început să se complice pentru mine.
Mai întâi a fost accidentarea și apoi în al doilea sezon din cauza unor decizii și a unor factori care nu au depins de mine, în ciuda determinării mele și a muncii enorme de la antrenamente nu am mai jucat.
Sunt frustrat că nu am avut șansa să îmi arăt adevăratul potențial la FCSB, dar am învățat foarte multe din această situație, ceea ce mă va ajuta de-acum în carieră”, spunea Kiki.
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