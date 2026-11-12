A aflat ce mutare pregătise Gigi Becali și s-a declarat convins că patronul de la FCSB ar fi ieșit în pierdere

Fostul căpitan al Rapidului, Cristi Săpunaru, a comentat mutarea pe care o pregătea finanțatorul FCSB. „Părerea mea e că, dacă s-ar fi realizat schimbul ăsta, Craiova ar fi câștigat enorm de mult!” , a spus Săpunaru, potrivit Digisport .

Gigi Becali a încercat să îl transfere pe atacantul Steven Nsimba de la Universitatea Craiova și a propus o tranzacție care îl includea pe algerianul Aymen Boutoutaou , plus suma de 800.000 de euro. Negocierile dintre cele două cluburi nu au ajuns însă la un acord, iar Mihai Stoica a anunțat că discuțiile au fost oprite definitiv.

Cifrele din spatele mutării picate

Afacerea a intrat în impas și din cauza refuzului lui Steven Nsimba, care nu a dorit să meargă la FCSB din pricina atmosferei pe care Gigi Becali o induce la club prin intervențiile sale. Atacantul francez, folosit ca primă opțiune de antrenorul Filipe Coelho atunci când Assad Al-Hamlawi a lipsit ori a fost menajat pentru meciurile europene, a adunat opt goluri în 20 de partide în actualul sezon. El a respins un salariu lunar de 25.000 de euro și un bonus de instalare de 100.000 de euro, deși în Bănie primește aproximativ 9.000 de euro pe lună.

De partea cealaltă, Gigi Becali este nemulțumit de randamentul lui Aymen Boutoutaou și vrea să își recupereze o parte din investiție. Adus de la Sochaux pentru un milion de euro, jucătorul evaluat la 800.000 de euro de Transfermarkt a marcat patru goluri și a oferit o pasă decisivă în 16 apariții. Sub contract până în vara lui 2029, cu un salariu de 40.000 de euro pe lună, fotbalistul algerian poate pleca de la echipă în schimbul sumei de 500.000 de euro.