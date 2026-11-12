A decis unde joacă din 2027? Anunțul făcut de Nicolae Stanciu

A decis unde joacă din 2027? Anunțul făcut de Nicolae Stanciu Superliga
SPORT.RO
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Nicolae Stanciu (33 de ani) încheie pe val anul 2026, cu un titlu neașteptat cucerit în China și alte distincții individuale.

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Nicolae StanciuDalian YingboChinaFCSBU Cluj
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Dalian Yingbo, echipa lui Nicolae Stanciu, a câștigat dramatic titlul în China, după ce a profitat de patru eșecuri consecutive ale rivalei Chengdu Rongcheng, cea care avea 12 puncte avans cu 4 etape rămase de jucat.

Nicolae Stanciu, în China și în 2027? "Vom continua să luptăm pentru Dalian"

Nicolae Stanciu a avut o contribuție majoră la titlul câștigat de Dalian Yingbo. A marcat 10 goluri și a oferit 5 pase decisive în cele 27 de partide jucate, iar Liga Profesionistă de Fotbal din China l-a răsplătit pentru sezonul său excelent.

La gala organizată la Guangzhou, Stanciu a primit "Balonul de Aur" al Superligii Chinei - premiu acordat celui mai bun jucător al sezonului 2026 - iar românul a fost inclus și în echipa ideală a sezonului. Din acest prim 11 mai face un român - Alexandru Mitriță, extrema lui Zhejiang.

După ce a primit premiile la gala din Guangzhou, Nicolae Stanciu a susținut un discurs unde a lăsat de înțeles că în sezonul viitor ar putea juca tot la Dalian Yingbo. "Vom continua să luptăm pentru Dalian", a fost declarația decarului, care ratează meciurile Românie din această lună după ce a acuzat o accidentare.

"Sunt onorat să primesc acest premiu. El nu îmi aparține doar mie, ci întregului staff tehnic, coechipierilor mei și tuturor celor din echipă. Vreau să le mulțumesc suporterilor din Dalian pentru sprijinul oferit pe tot parcursul sezonului. Sunteți cei mai buni suporteri din lume! Sunt onorat să joc în Dalian, orașul fotbalului, și vom continua să luptăm pentru el. Hai, Dalian!", a spus Nicolae Stanciu, potrivit Zhibo8.

Contractul său expiră în decembrie, iar mijlocașul a mai spus în trecut că se simte foarte bine în China și ar dori să rămână la actuala echipă. În ultimele luni, FCSB și U Cluj și-au manifestat public interesul față de Nicolae Stanciu.

  • Best player of the year huge honor for me to receive this award and all the credit goes to 1
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Reacția lui Gigi Becali cu privire la revenirea lui Nicolae Stanciu 

Becali a dezvăluit că a purtat o discuție cu Stanciu și cei doi au stabilit că fotbalistul îl va suna atunci când va veni în România. 

(n.r.- Îl convingeți pe Stanciu să vină din China?) Am vorbit cu el, a spus că atunci când va veni în România mă va suna. Că vom vorbi atunci. 

Am stabilit, dacă e și poate, să sune, nu?”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție telefonică la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

Stanciu, la al șaptelea titlu de campion din carieră

Dalian Yingbo, club fondat în 2021, a câștigat în premieră titlul de campioană. Stanciu a contribuit din plin la această performanță, cu 10 goluri și 5 pase decisive în 27 de meciuri jucate.

Stanciu este pentru a doua oară campion în China. A mai cucerit titlul cu Wuhan Three Towns, în 2022.

Mijlocașul naționalei României poate fi descris drept "omul trofeu". Pe lângă cele două titluri din China, a mai fost campion în România (cu FCSB, de două ori), în Cehia (cu Slavia Praga, de două ori) și în Belgia (o dată, cu Anderlecht).

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