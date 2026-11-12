A decis unde joacă din 2027? Anunțul făcut de Nicolae Stanciu

Dalian Yingbo, echipa lui Nicolae Stanciu, a câștigat dramatic titlul în China, după ce a profitat de patru eșecuri consecutive ale rivalei Chengdu Rongcheng, cea care avea 12 puncte avans cu 4 etape rămase de jucat.

Nicolae Stanciu, în China și în 2027? "Vom continua să luptăm pentru Dalian"

Nicolae Stanciu a avut o contribuție majoră la titlul câștigat de Dalian Yingbo. A marcat 10 goluri și a oferit 5 pase decisive în cele 27 de partide jucate, iar Liga Profesionistă de Fotbal din China l-a răsplătit pentru sezonul său excelent.

La gala organizată la Guangzhou, Stanciu a primit "Balonul de Aur" al Superligii Chinei - premiu acordat celui mai bun jucător al sezonului 2026 - iar românul a fost inclus și în echipa ideală a sezonului. Din acest prim 11 mai face un român - Alexandru Mitriță, extrema lui Zhejiang.

După ce a primit premiile la gala din Guangzhou, Nicolae Stanciu a susținut un discurs unde a lăsat de înțeles că în sezonul viitor ar putea juca tot la Dalian Yingbo. "Vom continua să luptăm pentru Dalian", a fost declarația decarului, care ratează meciurile Românie din această lună după ce a acuzat o accidentare.

"Sunt onorat să primesc acest premiu. El nu îmi aparține doar mie, ci întregului staff tehnic, coechipierilor mei și tuturor celor din echipă. Vreau să le mulțumesc suporterilor din Dalian pentru sprijinul oferit pe tot parcursul sezonului. Sunteți cei mai buni suporteri din lume! Sunt onorat să joc în Dalian, orașul fotbalului, și vom continua să luptăm pentru el. Hai, Dalian!", a spus Nicolae Stanciu, potrivit Zhibo8.

Contractul său expiră în decembrie, iar mijlocașul a mai spus în trecut că se simte foarte bine în China și ar dori să rămână la actuala echipă. În ultimele luni, FCSB și U Cluj și-au manifestat public interesul față de Nicolae Stanciu.