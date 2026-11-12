Fostul atacant de la FCSB a marcat de 6 ori într-un meci încheiat cu 12 goluri în Liga 4!

Fostul atacant de la FCSB a marcat de 6 ori într-un meci încheiat cu 12 goluri în Liga 4! Fotbal intern Mihai Costea a COMIS-O din nou! Motivul REAL pentru care a fost cel mai slab stelist la meciul cu Ceahlaul:
SPORT.RO
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Mihai Costea (38 de ani), fostul jucător de la FCSB și FCU Craiova, evoluează în prezent la ACS Olanu, în eșalonul al patrulea din județul Vâlcea.

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Florin CosteaFCSBliga 4
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Fostul star din Superliga a înscris șase goluri în victoria obținută de echipa sa împotriva celor de la Sporting Drăgășani, scor 11-1.

Partida s-a disputat pe 7 noiembrie, iar formația gazdă conducea deja cu 8-0 la pauză, potrivit Arena Vâlceană. La gruparea din Olanu, vârful născut chiar în Drăgășani este coleg de echipă cu foștii internaționali Cristi Tănase și Gabi Matei.

Pe lista marcatorilor în acest duel a apărut și Gabi Matei, un alt fost fotbalist al roș-albaștrilor, care a punctat cu o lovitură de cap în urma unui corner. Celelalte goluri ale învingătorilor au fost marcate de Marian Roșianu, autor al unei duble, Mario Iliuță și Neacșu.

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Opt reușite în ultimele două etape

Performanța lui Mihai Costea a avut loc la o săptămână după un alt succes la scor înregistrat în campionatul județean. Vârful în vârstă de 38 de ani a punctat de două ori și în victoria cu 10-2 în fața formației din Orlești. În total, fostul star al FCSB a acumulat opt goluri în ultimele două confruntări disputate în Liga 4 Vâlcea.

Cotat în februarie 2010 la 1,5 milioane de euro, atacantul a fost transferat de clubul patronat de Gigi Becali de la FCU Craiova în iulie 2011, pentru suma de 1,4 milioane de euro. De-a lungul carierei, vârful a adunat 135 de prezențe și 23 de goluri în prima ligă din România, 11 apariții și două reușite în Europa League, dar și 13 selecții la naționala de tineret U21, evoluând în trecut în România și pentru echipe precum FC Voluntari, Chindia Târgoviște, CS Mioveni.

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