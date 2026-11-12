Fostul atacant de la FCSB a marcat de 6 ori într-un meci încheiat cu 12 goluri în Liga 4!

Fostul star din Superliga a înscris șase goluri în victoria obținută de echipa sa împotriva celor de la Sporting Drăgășani, scor 11-1.

Partida s-a disputat pe 7 noiembrie, iar formația gazdă conducea deja cu 8-0 la pauză, potrivit Arena Vâlceană. La gruparea din Olanu, vârful născut chiar în Drăgășani este coleg de echipă cu foștii internaționali Cristi Tănase și Gabi Matei.

Pe lista marcatorilor în acest duel a apărut și Gabi Matei, un alt fost fotbalist al roș-albaștrilor, care a punctat cu o lovitură de cap în urma unui corner. Celelalte goluri ale învingătorilor au fost marcate de Marian Roșianu, autor al unei duble, Mario Iliuță și Neacșu.