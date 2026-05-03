Ce a scris site-ul lui Inter despre Cristi Chivu imediat după titlul cucerit în Italia

Alexandru Hațieganu
Cristi Chivu, campion cu Inter din postura de antrenor.

  • Internazionale Milano a câştigat, duminică seară, pentru a 21-a oară campionatul Italiei, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în confruntarea cu Parma, din etapa a 35-a.

Pentru Chivu, este primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câştigat titlul în Italia cu Inter în 2008, 2009 şi 2010, ca fotbalist.

Iată mai jos ce a scris site-ul lui Inter despre românul care a dus gruparea italiană spre titlu. Chivu, fost campion din postura de jucător, a reușit să ia titlul și din postura de tehnician.

Cristian Chivu: o carieră marcată de accidentarea la cap rămasă în memoria tuturor, de tripleta câștigată cu Inter Milano și de nenumărate bătălii în nerazzurro. Încă de la început, un obiectiv clar: să proceseze experiența fără să uite, să-și regăsească energia fizică și mentală pentru a o lua de la capăt. Normalitatea lui Inter este aceasta: să lupte pentru a câștiga. Pas cu pas, cu sprijinul fanilor care nu au încetat niciodată să creadă.

Pentru Inter titlul vine la doi ani după precedentul.

Duminică seară, au adus victoria golurile lui Thuram ‘45+1 și Mkhitaryan ’80.

Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Inter are 82 de puncte şi nu mai poate fi depăşită de echipa de pe locul doi, Napoli, care are 70.

