Internazionale Milano a câştigat, duminică seară, pentru a 21-a oară campionatul Italiei, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în confruntarea cu Parma, din etapa a 35-a.

Pentru Chivu, este primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câştigat titlul în Italia cu Inter în 2008, 2009 şi 2010, ca fotbalist.

Ce a scris site-ul lui Inter despre Cristi Chivu imediat după titlul cucerit în Italia

Iată mai jos ce a scris site-ul lui Inter despre românul care a dus gruparea italiană spre titlu. Chivu, fost campion din postura de jucător, a reușit să ia titlul și din postura de tehnician.

Cristian Chivu: o carieră marcată de accidentarea la cap rămasă în memoria tuturor, de tripleta câștigată cu Inter Milano și de nenumărate bătălii în nerazzurro. Încă de la început, un obiectiv clar: să proceseze experiența fără să uite, să-și regăsească energia fizică și mentală pentru a o lua de la capăt. Normalitatea lui Inter este aceasta: să lupte pentru a câștiga. Pas cu pas, cu sprijinul fanilor care nu au încetat niciodată să creadă.